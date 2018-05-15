banner350
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Anadolu lezzet mirası darıca'da

Darıca Belediyesi Anadolu'nun eşşiz lezzetlerini ve sofra kültürünü, ramazan ayı boyunca Darıca halkı ile buluşturacak.

Anadolu lezzet mirası darıca'da

15 Mayıs 2018 Salı 10:07

Darıca Belediyesi düzenlediği programda bir ay boyunca ilçede yapılacak olan Ramazan etkinlikleri ile ilgili basın mensuplarına bilgilendirmelerde bulundu. Darıca Belediyesi Hilal Cafe Tesisleri’nde düzenlenen programda konuşan Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, “Geleneksel kültürümüzü ve değerlerimizi her platformda ön plana çıkarmaya gayret ediyoruz. Bu yıl da bir ilke imza atarak Ramazan ayı süresince 12 mahallede Anadolu’nun farklı lezzetlerini vatandaşlarımıza sunacağız. Farklı mahallelerde düzenleyeceğimiz sokak iftarlarında, Anadolu’nun çok özel tarifleri vatandaşlarımızla buluşacak.” diyerek Ramazan ayı etkinlikleri hakkında bilgiler aktardı.
SAHİLDE SAHUR KEYFİNE DAVETLİSİNİZ
Başkan Karabacak, ““Bolluğun ve bereketin mevsimi, birliğin, dayanışmanın ve hoşgörünün var olduğu mübarek ramazan ayı, gördüğümüz, görmediğimiz tüm nimetlerin farkına varabilmemiz için en güzel zamandır. Mübarek ramazan ayı münasebetiyle biz de Darıca Belediyesi olarak, bu toprakların kadim değerlerini ve eşsiz yemek kültürünü yeniden hatırlamak istedik, Ramazan ayında Anadolu’nun Lezzet Mirasını Darıca’ya taşımaya karar verdik. Ramazan ayı boyunca Darıca'da 12 mahallede düzenlenecek sokak iftarlarında her akşam farklı bir yörenin lezzetlerini sunacağız. Bunun yanı sıra vatandaşlarımıza teravih namazı sonrası camilerde Osmanlı Şerbeti, sahurda da sahilimizde kuracağımız 500 kişilik çadırda kahvaltı ikramı yapılacak.” diyerek tüm vatandaşları ramazan ayı iftar ve sahur programlarına davet etti.
BU RAMAZAN ÇOK FARKLI OLACAK
Ramazan ayında yapılacak diğer etkinliklerle ilgili de bilgiler  aktaran Başkan Karabacak, “bu yıl Mübarek Ramazan ayını ilçemizde çok farklı bir atmosferde geçireceğiz. Mahalle iftarlarının yanı sıra geçtiğimiz yıllarda yaptığımız gibi Kadir Gecesi’nde binlerce vatandaşımızla birlikte iftar açıp, enderun usulü teravih namazını hep birlikte kılacağız. Aynı zamanda vatandaşlarımız, Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V.), diğer peygamberler, sahabeler ve İslam büyükleri ile Haremeyn'e ait eşyalardan oluşan Mukaddes Emanetler Fotoğraf Sergisi'ni Ramazan ayı boyunca Darıca Sahili Etkinlik Alanında izleyebilecekler. Yine çocuklarımızın eğlenerek kültürlerini daha yakından tanıyabilmeleri için Geleneksel Sokak Oyunları aktiviteleri; Ortaoyunu, Meddah, Hacivat - Karagöz, Kukla gibi geleneksel seyirlik oyunlarımız Darıcalılar ile buluşacak. “ diyerek Ramazan ayı programlarını tanıttı. Basın toplantısının ardından mahalle iftarlarında verilecek yöresel yemeklerin tanıtımı yapılırken, basın mensuplarını da değişik yörelerin en güzel yemeklerini tatma fırsatı buldular.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Törk'ten Flormar işçsine destek Törk'ten Flormar işçsine destek
AK Parti Gebze 7 bine ulaştı AK Parti Gebze 7 bine ulaştı
“Milletimiz, Recep Tayyip Erdoğan’ı İlk turda seçecek” “Milletimiz, Recep Tayyip Erdoğan’ı İlk turda...
Özel Çocuklar Gönüllerince Eğlendi Özel Çocuklar Gönüllerince Eğlendi
Köşker ve Güler Mevlana Modern Pazaryeri’nde Köşker ve Güler Mevlana Modern Pazaryeri’nde
İlk iftar sofrası Arapçeşme’de kuruldu İlk iftar sofrası Arapçeşme’de kuruldu
Yukarı Çık

banner341

banner339

Törk'ten Flormar işçsine destek
Cumhuriyet Halk Partisi Darıca İlçe Başkanı Yakup Törk,Flormar fabrikasında işten çıkarılan işçilerin...

Haberi Oku