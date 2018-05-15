Anadolu lezzet mirası darıca'da

Darıca Belediyesi düzenlediği programda bir ay boyunca ilçede yapılacak olan Ramazan etkinlikleri ile ilgili basın mensuplarına bilgilendirmelerde bulundu. Darıca Belediyesi Hilal Cafe Tesisleri’nde düzenlenen programda konuşan Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, “Geleneksel kültürümüzü ve değerlerimizi her platformda ön plana çıkarmaya gayret ediyoruz. Bu yıl da bir ilke imza atarak Ramazan ayı süresince 12 mahallede Anadolu’nun farklı lezzetlerini vatandaşlarımıza sunacağız. Farklı mahallelerde düzenleyeceğimiz sokak iftarlarında, Anadolu’nun çok özel tarifleri vatandaşlarımızla buluşacak.” diyerek Ramazan ayı etkinlikleri hakkında bilgiler aktardı.

SAHİLDE SAHUR KEYFİNE DAVETLİSİNİZ

Başkan Karabacak, ““Bolluğun ve bereketin mevsimi, birliğin, dayanışmanın ve hoşgörünün var olduğu mübarek ramazan ayı, gördüğümüz, görmediğimiz tüm nimetlerin farkına varabilmemiz için en güzel zamandır. Mübarek ramazan ayı münasebetiyle biz de Darıca Belediyesi olarak, bu toprakların kadim değerlerini ve eşsiz yemek kültürünü yeniden hatırlamak istedik, Ramazan ayında Anadolu’nun Lezzet Mirasını Darıca’ya taşımaya karar verdik. Ramazan ayı boyunca Darıca'da 12 mahallede düzenlenecek sokak iftarlarında her akşam farklı bir yörenin lezzetlerini sunacağız. Bunun yanı sıra vatandaşlarımıza teravih namazı sonrası camilerde Osmanlı Şerbeti, sahurda da sahilimizde kuracağımız 500 kişilik çadırda kahvaltı ikramı yapılacak.” diyerek tüm vatandaşları ramazan ayı iftar ve sahur programlarına davet etti.

BU RAMAZAN ÇOK FARKLI OLACAK