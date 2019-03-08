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Anadolu Medyasından Güç Birliği

3. Anadolu Medyası Çalıştayı ve Ünye Fatsa Ordu Medyası Güç Birliği Projesi'nin açılış ve bilgilendirme toplantısı 8-10 Mart 2019 tarihlerinde Ünye'de gerçekleştiriliyor.

Anadolu Medyasından Güç Birliği

08 Mart 2019 Cuma 12:12

Ordu'da faaliyet gösteren medya ve iletişim derneklerinin kapasitelerini artırmak, Ünye, Fatsa ve Altınordu ilçelerinde faaliyetlerini sürdüren medya kuruluşlarıyla birliktelik sağlamak amacı ile Avrupa Birliği 'Hibe Programı' kapsamında oluşturulan projenin tanıtım ve bilgilendirme toplantısı geniş katılımla Ünye'de gerçekleştiriliyor. Proje açılış ve bilgilendirme toplantısının devamında, birincisi ve ikincisi Ankara’da gerçekleştirilen Anadolu Medyası Çalıştayının 3.sü de, Türkiye genelinde çok sayıda gazetecinin katılımıyla yapılacak.

Ünye-Ordu İletişim Derneği'nin uygulayıcısı olduğu projenin Canik Ünye Gazeteciler Cemiyeti, Ünye Radyo Yayıncıları ve İletişim Derneği, Ordu İnternet Gazetecileri Medya İletişim ve Bilişim Derneği, Ünye Gazeteciler Cemiyeti ortakları arasında yer alıyor. 

9 Mart 2019 Cumartesi günü gerçekleştirilecek olan tanıtım ve bilgilendirme toplantısı öncesi proje uygulayıcıları Ünye, Fatsa ve Altınordu'da bulunan medya ve sivil toplum kuruluşlarını ziyaret ederek programa davet etti. Ünye-Ordu İletişim Derneği Başkanı- TİMEF Genel Başkanı Şakir Gürel, Canik Ünye Gazeteciler Derneği Başkanı Ali Öztürk, Ünye Radyo Yayıncıları Derneği Başkanı Hakan Korkmaz, Ordu İnternet Gazetecileri Medya İletişim ve Bilişim Derneği Başkanı Bahtiyar Kahveci ve Ünye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İbrahim Coşkun medya kuruluşlarını ve STK'ları ziyaret ederek proje hakkında bilgi verdiler.

Proje uygulayıcısı derneklerin başkanları yaptıkları ortak açıklamada "bu projenin amacı, sivil toplum örgütlerinin politika ve karar alma süreçlerine aktif, demokratik katılımlarını güçlendirmek, Ordu'daki yerel medya ve iletişim derneklerinin diyaloğu ve savunuculukla ilgili kapasite ve etkinliklerini geliştirmek, iletişim becerileri konusunda daha etkin olmalarını sağlamaktır. Bu proje ile birlikte medya ve iletişim derneklerinin üyesi olacağı bir federasyon kurulması da hedefleniyor. Proje kapsamında Ünye, Fatsa ve Altınordu'da eğitim çalışmaları yer alacaktır" dediler.

3. Anadolu Medyası Çalıştayı ve Ünye Fatsa Ordu Medyası Güç Birliği Projesi'nin açılış ve bilgilendirme toplantısı 8-10 Mart 2019 tarihlerinde Ünye Ramada Otel'de Türkiye genelinde çok sayıda gazetecinin katılımıyla yapılacak.
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