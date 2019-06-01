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Anadolu Otoyolu'nda araç yoğunluğu

Ramazan Bayramı tatilini İstanbul dışında geçirmek amacıyla araçlarıyla yola çıkanlar, Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli bölümünde yoğunluk oluşturdu

Anadolu Otoyolu'nda araç yoğunluğu

01 Haziran 2019 Cumartesi 09:23

Ramazan Bayramı tatilini İstanbul dışında geçirmek için araçlarıyla yola çıkan vatandaşlar, Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli bölümünde yoğunluğa neden oluyor.

Bayram tatilinin başlamasıyla yola çıkan vatandaşlar, Anadolu Otoyolu ve D-100 karayolunun Ankara istikametindeki bazı mevkilerde araç kuyrukları oluşturdu. 

Otoyolun Kandıra gişeleri, Bekirdere ve Gültepe rampası mevkisinde yaşanan yoğunluk nedeniyle trafik zaman zaman durma noktasına geldi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri de otoyolun değişik noktalarında görev yaparak denetimlerde bulunuyor. 

Yetkililer, sürücüleri yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamaları konusunda uyarıyor. 

Otoyolun İstanbul yönünde ise trafik akışı normal seyrediyor.



AA
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