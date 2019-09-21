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ANADOLU OTOYOLU'NDA FECİ KAZA

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde meydana gelen kaza nedeniyle kapanan Anadolu Otoyolu'nun Ankara istikametinde ulaşım, tırdan düşen profil demirlerin kaldırılmasının ardından normale döndü

ANADOLU OTOYOLU'NDA FECİ KAZA

21 Eylül 2019 Cumartesi 09:27

 Kocaeli'nin İzmit ilçesinde tırın devrilmesi nedeniyle ulaşıma kapanan Anadolu Otoyolunun Ankara yönü, çalışmaların ardından trafiğe açıldı.

Alınan bilgiye göre, Ankara yönüne giden sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 07 YV 541 plakalı profil demir yüklü tır, Anadolu Otoyolu'nun Bekirdere mevkisinde devrildi. 

Kazaya, aynı yönde giden sürücüsünün kimliği belirlenemeyen 42 SS 229 plakalı otomobil de karıştı.

Yaralının olmadığı kazada, otoyolun Ankara istikameti trafiğe kapandı, İstanbul istikametine de trafik yoğunluğu yaşandı.

Söz konusu istikameti kullanan sürücüler, yaşanan trafik yoğunluğu nedeniyle Derince gişelerinden D-100 Karayolu'na yönlendirildi.

Tır ve yola devrilen profil demirlerin vinçle kaldırılmasının ardından yaklaşık 3,5 saat ulaşıma kapalı kalan otoyolun Ankara yönü trafiğe açıldı.



AA
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Anahtar Kelimeler
Tır Devrildi Anadolu Otoyolu Trafiğe Kapandı
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