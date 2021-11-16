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Anadolu Otoyolu'nda Kamyona Çarpan Kamyonetteki Kişi Öldü

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde, kamyonetin emniyet şeridinde park halindeki kamyona çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

Anadolu Otoyolu'nda Kamyona Çarpan Kamyonetteki Kişi Öldü

16 Kasım 2021 Salı 14:18


KOCAELİ (AA) - Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde, kamyonetin emniyet şeridinde park halindeki kamyona çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

İstanbul istikametine seyreden Bayram Ö. idaresindeki 34 GJJ 71 plakalı kozmetik ürünleri yüklü kamyonet, Anadolu Otoyolu Kocaeli kesimi Kartepe mevkisinde, lastiği patladığı için emniyet şeridine park eden Sedat Ü. idaresindeki 06 CGM 856 plakalı sebze yüklü kamyona arkadan çarptı.

Kazada, kamyonette bulunan Galip Çetin (45) olay yerinde yaşamını yitirdi.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Kaza nedeniyle yoğunluk oluşan otoyolun İstanbul yönünde, trafik akışı kontrollü sağlandı.







AA
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