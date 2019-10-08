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Anadolu Otoyolu'nda kaza

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde tırın devrilmesi sonucu Anadolu Otoyolu'nun Ankara yönü 2 saat boyunca trafiğe kapandı - Tırın kaza yerinden kaldırılmasının ardından yol ulaşıma açıldı

Anadolu Otoyolu'nda kaza

08 Ekim 2019 Salı 09:23

Anadolu Otoyolunda, gıda maddesi yüklü tırın devrilmesi nedeniyle kapanan Anadolu Otoyolu Ankara yönü çalışmaların ardından ulaşıma açıldı.

Alınan bilgiye göre, Anadolu Otoyolu'nda Ankara yönüne giden Necati İ. idaresindeki gıda maddesi yüklü 42 BBG 55 plakalı tır, yağışlı havanın etkisiyle Doğu Hereke gişelerinden yaklaşık 1 kilometre ileride kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı, ardından devrildi.

Tırın devrilmesi üzerine otoyolun Ankara istikameti trafiğe kapandı.

Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan tır sürücüsüne ilk müdahale ambulansta yapıldı. Sürücü hastaneye gitmeyi reddetti. 

Devrilen tırın yolu kapatması nedeniyle Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Araçlar İstanbul istikametindeki yaklaşık 3 kilometre mesafede bulunan Batı Hereke gişelerinden D-100 kara yoluna yönlendirildi.

Kazada kupası ile çekicisi ayrılan, motoru yola fırlayan tır vinç yardımıyla kaldırılmasının ve kara yolları ekiplerinin yüzeydeki yağ ve mazotu temizlemesinin ardından yaklaşık 2 saat ulaşıma kapalı kalan otoyolun Ankara yönü trafiğe açıldı.



AA
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