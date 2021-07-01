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Anadolu Otoyolu'nda Servis Minibüsü İle Otomobil Çarpıştı: 10 Yaralı

Anadolu Otoyolu Kocaeli kesiminde servis minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı.

Anadolu Otoyolu'nda Servis Minibüsü İle Otomobil Çarpıştı: 10 Yaralı

01 Temmuz 2021 Perşembe 09:49
- Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan otoyolun İstanbul istikameti trafiğe açıldı

KOCAELİ (AA) - Anadolu Otoyolu Kocaeli kesiminde servis minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı.

Anadolu Otoyolu İstanbul istikameti Derince mevkisinde işçileri taşıyan İsmail A. yönetimindeki 34 LFN 843 plakalı minibüs ile Bahri B. yönetimindeki 69 AD 662 plakalı otomobil çarpıştı.

Takla atan otomobildeki bir kişi ile refüje çarparak devrilen minibüsteki 10 kişi yaralandı.

Yaralılar, kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaklaşık iki saat ulaşıma kapanan otoyolun İstanbul istikameti, araçların yoldan kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.













AA
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