







Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gölcük ilçesinde üstyapı çalışmaları ile vatandaşların ulaşımını daha rahat ve konforlu yapabilmesine katkı sunuyor. Kentin trafiğini rahatlatacak ve ulaşım konforunu arttıracak projelere devam eden Büyükşehir, Gölcük Anafartalar Caddesi’nde üst yapıyı tamamladı. Asfaltlaması tamamlanarak hizmete sunulan Anafartalar Caddesi göz dolduruyor.

KONFORLU HALE GELDİ

Anafartalar Caddesi, Gölcük Saraylı Mahallesi’ni E-5 Karayolu’na bağlıyor. Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından eskiyen ve bozulmaların meydana geldiği caddede, trimer makinesi ile bozuk ve deforme olmuş asfalt kazınarak söküldü. 3 bin 300 metreküp trimer kazısı yapılan caddede, 3 bin 700 ton pilent miks temel, 3 bin 600 ton binder asfalt serimi yapıldı. Gölcük Anafartalar Caddesi yenilenen asfaltıyla konforlu ve güvenli bir hale geldi.





