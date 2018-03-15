Anaokulu Üniversitesi’nde eğlenceli dersler

İstasyon Bilim Sanat Merkezi Anaokulu Üniversitesi’nin minik üniversiteli öğrencileri Deney Atölyesi dersinde oldukça eğlenceli zamanlar geçirdi. Eğitici olduğu kadar eğlenceli geçen derste minikler gözlemleme yeteneklerini geliştirdi. Minikler Deney Atölyesi dersinde basınçla balon şişirme, suda yüzen çiçekler ve yanardağ deneyleri gerçekleştirdi. Minikler için her hafta farklı bir etkinliğin gerçekleştirildiği Anaokulu Üniversitesinde eğitimler tüm hızıyla sürüyor. Eğitimciler küçük yaşta eğitim ilerleyen dönemlerde çocukların eğitim hayatlarını olumlu yönde etkilediğini ifade etti.