Anaokulu Üniversitesi’nde karne heyecanı

ÇOCUKLAR YARINLARIMIZ
Karne töreninde kısa bir selamlama konuşması gerçekleştiren Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, “Öncelikle bizlere her alanda olduğu gibi çocuklarınız ilk eğitimlerinde de güvenip Anaokulu Üniversitemize gönderdiğiniz için sizlere çok teşekkür ediyoruz. Çocuklarımız bizlerin yarınları, yarınlara bırakacağımız en büyük miraslarımız. Onun için onların eğitimleri bizler için çok önemli. Çocuğun eğitimi evde aile içinde başlar ve ailede en büyük eğitici annedir.
ANNELERİN EĞİTİMİ ÖNEMLİ
Bu nedenle sadece çocuklarımızı değil annelerimizin eğitimlerine ve sağlıklarına büyük önem veriyoruz. Onlar için spor salonları, GESMEK kursları açıyoruz. Kendilerini geliştirmeleri noktasında alanında uzaman hocalarımız ile çalışıyoruz. Gebze Belediyesi olarak çocuklarımıza ve kadınlarımıza yaptığımız hizmetler yaptığımız bütün hizmetlerden daha değerli. Çünkü sağlıklı ve mutlu bir toplum mutlu bir aileden geçer. Mutlu bir ailede mutlu, eğitimli ve sağlıklı bir anneden geçer” dedi.
VELİLERDEN KÖŞKER’E TEŞEKKÜR
Miniklerim karnelerini tek tek veren Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, ayrıca miniklerle ayrı ayrı hatıra fotoğrafı çektirdi. Karne töreni sonunda velilerle sohbet eden Başkan Köşker, “Bizlerden istediğiniz her hangi bir şey olduğunda bizlere iletin elimizden geldiğince yapmaya çalışalım. Sizlerin ve çocuklarımızın istekleri bizler için çok kıymetli” dedi. Veliler Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’e böylesine güzel bir projeye imza attıkları için teşekkür etti.