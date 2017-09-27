Ani fren yapan araca otobüs çarptı

Olay Gebze'de meydana geldi. Alınan bilgi ve iddialara göre, Köşklüçeşme Mahallesi Yeni Bağdat Caddesi üzerinde, Çayırova ilçesi yönünde ilerleyen Yasin Ş. yönetimindeki 41 J 4295 plakalı özel halk otobüsü, önünde seyreden Ekrem S. yönetimindeki 41 UF 995 plakalı hafif ticari aracın ani fren yapması üzerine duramadı. Özel halk otobüsünün arkadan çarpması üzerine kontrolden çıkan hafif ticari araç, yol kenarındaki kaldırımda bulunan bir ağacı devirdikten sonra elektrik direğine çarparak durabildi.