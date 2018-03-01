Anibal'den Mehmetçik Vakfına yardım

Öğrenciler “Bizlerin yurdumuzda rahatça yaşamamız, okulumuzda rahat ve huzur içinde eğitim görmemiz için mücadele eden askerlerimizin her zaman yanındayız. Onların yaptıkları mücadele yanında bizim bağışlarımızın esamesi okunmaz. Biz sadece onların ve ailelerinin yanında olduğumuzu göstermek istedik. Karınca kararınca toplayabildiğimiz bağışlarımızı Mehmetçik Vakfına göndereceğiz. Yolları açık olsun , sağ salim ailelerinin yanlarına dönsünler istiyoruz” şeklinde konuştular.
Toplanan bağışlar Okul Müdürü Turan ATİLLA tarafından banka aracılığı ile Mehmetçik Vakfının ilgili hesaplarına yatırıldı.