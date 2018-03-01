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Anibal'den Mehmetçik Vakfına yardım

Gebze Anibal Anadolu Lisesi öğrenci ve öğretmenleri Suriye’de devam eden Zeytin Dalı operasyonunda mücadele eden Mehmetçiklerimizin yanında olduğunu göstermek için okullarında gönüllülük esasına bağlı olarak Mehmetçik Vakfı için bağış topladılar.

Anibal'den Mehmetçik Vakfına yardım

01 Mart 2018 Perşembe 14:49

 Okul Öğrenci meclisi tarafından organize edilen ve Gebze Kaymakamlığı tarafından da onay verilen bağış kampanyasına okulun öğrencileri ve öğretmenleri katıldı. Toplanan bağışlar Mehmetçik Vakfının ilgili hesaplarına yatırıldı.

    Öğrenciler “Bizlerin  yurdumuzda rahatça yaşamamız,  okulumuzda rahat ve huzur içinde eğitim görmemiz için mücadele eden askerlerimizin her zaman yanındayız. Onların yaptıkları mücadele yanında bizim bağışlarımızın esamesi okunmaz. Biz sadece onların ve ailelerinin yanında olduğumuzu göstermek istedik. Karınca kararınca toplayabildiğimiz bağışlarımızı Mehmetçik Vakfına göndereceğiz. Yolları açık olsun , sağ salim ailelerinin yanlarına dönsünler istiyoruz” şeklinde konuştular.

         Toplanan bağışlar Okul Müdürü Turan ATİLLA tarafından banka aracılığı ile Mehmetçik Vakfının ilgili hesaplarına yatırıldı.

 

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