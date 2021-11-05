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Ankara Devlet Tiyatrosu SDKM’ye Geliyor

Kocaelili tiyatro severler, SDKM’de Ankara Devlet Tiyatrosu’nun Bizim Yunus oyununu izleyecek olmanın heyecanını yaşıyor

Ankara Devlet Tiyatrosu SDKM'ye Geliyor

05 Kasım 2021 Cuma 08:40

 

 

Kocaelili tiyatro severlere müjde; Ankara Devlet Tiyatrosu, SDKM’ye geliyor. Ankara Devlet Tiyatrosu, 12,13,14 Kasım tarihlerinde Bizim Yunus adlı oyunuyla Kocaelili tiyatro severlerin karşısında olacak. Bizim Yunus’un SDKM’deki ilk gösterimi 12 Kasım Cuma akşamı saat 20.30’da gerçekleştirilecek. SDKM gişelerinde oyunun bilet satışları başladı.

 

KARŞILIKLI OYUN DEĞİŞİMİ

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt kısa süre önce Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’na konuk olmuş, Genel Sanat Yönetmeni Aydın Sigalı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın ile bir araya gelmişti. Kurt ile Sigalı arasında yapılan görüşmeler neticesinde Devlet Tiyatroları’nın Kocaeli’de sahne alması kararlaştırılmıştı.

Devlet Tiyatroları ile Kocaeli Şehir Tiyatrosu arasından yapılacak bir protokolle karşılıklı oyun değişimi yapılması konusunda görüş birliğine varılmıştı.

 

12,13,14 KASIM’DA SDKM’DE

Kocaelili tiyatro severleri heyecanlandıran bu gelişmenin ardından Ankara Devlet Tiyatrosu’nun SDKM’ye konuk olacağı bilgisi geldi. Buna göre 12, 13, 14 Kasım tarihlerinden Bizim Yunus adlı oyun SDKM’de sahnelenecek. İlk gösterim tarihi olan 12 Kasım’da oyun saat 20.30’da, 13 ve 14 Kasım’da ise saat 20.00’de başlayacak. Online satışı bulunmayan oyunun biletlerini tiyatro severler, SDKM’nin gişelerinden alabilir.

 

SEVELİM SEVİLELİM, DÜNYA KİMSEYE KALMAZ

Bilindiği gibi 2021 yılı Birleşmiş Milletler-Unesco Yunus Emre Yılı ve T.C. Cumhurbaşkanlığı tarafından “Yunus Emre ve Türkçe Yılı” ilan edildi.

“Bizim Yunus” oyunu çağdaş bir yorumla yazılmış “dün, bugün, yarın” üçlemesiyle yansıttığı insan ve doğa sevgisi, hoşgörü, kardeşlik ve barış kavramlarını en duru Türkçe ile anlatarak dil, din, ırk ayrımı gözetmeksizin tüm insanlığa sesleniyor. Hacı Bektaş-ı Veli, Taptuk Emre ve bestelenmiş Yunus şiirlerinin bir kısmını gördüğümüz, Yunus Emre’yle gönüldeş yaşamış, içinde Yunus’un şevkini duymuş demiryolu makasçısı Adem’in hikayesinde Yunus Emre’nin yolu; “Sevelim Sevilelim, Dünya Kimseye Kalmaz.” Sözleriyle anlatılıyor.

 

TEK PERDELİK OYUN

Alpay Ulusoy’un sahnede yer aldığı tek perdelik oyunun yazarı Sönmez Atasoy, rejisörlüğünü ise Mustafa Kurt üstleniyor. Oyunda emeği geçenler ise şöyle; Dekor Tasarımı; Hakan Dündar, Kostüm Tasarımı; Funda Karasaç, Işık Tasarımı;  Mustafa Bal, Müzik; Nedim Yıldız, Yönetmen Yardımcısı; Gül Gökçe, Asistan; Neslişah Yalçınkaya Yılmaz, Sahne Amiri; Kenan Kara, Kondüvit; Bülent Ünver, Suflöz; Dilek Altıntaş, Işık Kumanda; Alper Şavlan,

Dekor Sorumluları; Ahmet Erkaya, Barış Gürbüz, Erkek Terzi; Murat Dugan, Mekanik Sorumlusu; Ümit Pirtinli, Sinevizyon Sorumlusu; Erhan Yoldaş.

 

 









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