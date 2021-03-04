Ankara TRT Genel Müdürlüğü ve TRT `de Belgeselcilik Anılarım

Pandemi dolayısı ile bir yıldır gidemediğim Ankara`da tarih ve kültür turuna devam ederken gazetecilik ve belgeselcilik anılarımı yeniden yaşıyorum.

TRT ile ilk kez yolum 1983 yılında Gebze muhabirliği yaptığım dönemde kesişti. 1997 tarihine kadar temsilcilik ve muhabirlik yaptığım TRT`den gazetecilik ve belgeselcilik adına çok şey öğrendim eğitim seminerlerine katıldım birçok gazeteci ve belgeselci tanıdım yıllar için de bazı programlara danışmanlık yaptım son olarak TRT `nin Kafkas Cephesi ile ilgili en önemli belgesel programı Kafkas Cephesi Beyaz savaş belgeseline danışmanlık yaptım

Ankara`da TRT`de Kafkas Cephesi beyaz savaş belgeselinin yönetmeni değerli kültür Adamı ve Belgeselci Ayhan Arabacıyı ziyaret eder Sakarya meydan muharebesi üzerine konuşup hasret giderdik .

Çekilmesine öncülük edip danışmanlığını yaptığım Kafkas Cephesi beyaz savaş belgeseli linkini sizlerle paylaşıyorum..

