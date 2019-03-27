Ankara'da 1. Türk Dünyası Birliği

Turan Ulusal Türk Uygarlığı Teşkilatı 23 Mart 2019'da “Ergenekon Yenigün Bayramı”nı Türkiye'de ilk defa yapılan “1.Türk Dünyası Kurultayı” ile kutladı.

Anıtkabir'de askeri tören ile başlayan ve Akar Otel'de önce demir dövülerek ardından kokteyl, konuşmacıların sunumları, dans gösterisi ve 1.Kengeş toplantısı ile devam eden etkinliklte geniş güvenlik önlemleri alındı. Etkinliğe Türkiye'nin farklı illerinden ve diğer Türk yurtlarından büyük ilgi ve katılım vardı.







*Fizuli Memedov - Azerbaycan Medeniyet Fonu Avrupa Komitesi Başkanı, İş adamı

*Doç.Dr.Ozodbek Karamatov-Kastamonu Üniversitesi İktisat Bölümü Öğretim Üyesi

*Şemseddin Serveroğlu - Ahıska Türkleri Temsilcisi

*Kutaev Ruslan Mahamdievich - Kafkasya Çeçenistan Asambl Halk Başkan

*Dr.Emin Bozoğlan - Suriye Turkleri temsilcisi

*Özgür Barış Etli - Viking Türk Sırları,Göbeklitepe ve Ön Türkler Kitapları yazarı

*Yahya Arslan-Irak Türkleri Öğrenci ve Gençler Birliği I.T.O.G.B Genel Başkanı

*Servet Manastırlı

*Lezzet Ìusiumbel

*Doç.Dr.Nesrin Sipahi Kıratlı-Bulgaristan Türkleri temsilcisi

*Hanım Halilova - Azerbaycan

*Seracettin Mahrum

*Prof.Dr.Özkan Hüseyin - Yunanistan Türkleri Temsilcisi

*Hamza Yavuz - Uluslararası Balkan Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı

*Doc.Dr.Babek Cavanshir - İran Türkleri temsilcisi-Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi

*Adil Aliyev - Azerbaycan Parlamentosu Milletvekili ve Kickboks Federasyonu Başkanı

*Valeh Hajiyev - Bakan Yardımcısı / Azerbaycan Diaspora Devlet Komitesi Başkanı

*Doç.Dr.Ozodbek Karamatov-Kastamonu Üniversitesi İktisat Bölümü Öğretim Üyesi

*Prof.Dr.Ahmet Dağduran

*Can Turan - Deniz Bilimleri Uzmanı

*Safter Rahimli-Araştırmacı Yazar

*Arzuman Abdülkerimov-Hilal Teşkilatı Danışmanı

*Rauf Arifoğlu-Yeni Müsavat Medya Grup danışmanı

*Beishenbek Toktogulov-Kastamonu Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü akademisyeni

*Abdülaziz Hüseyin-Suriye ve Lübnan Türkleri temsilcisi

*Yasemin Meydan

Birleşen Yürekler Derneği Genel Başkanı’nın konuşmacı ve davetli olarak katıldığı toyda kadim Türk devletinin gelmiş geçmiş tüm kadim Türk ataları Türk Töresine uygun özel bir merasim ile Turan Ulusal Türk Uygarlığı Teşkilatı Genel Başkanı Derviş Recep Var liderliğinde anıldı.

Eski Türkçe ile yazılan özel bir tamga üzerinde daha sonraki Türk nesillere armağan bırakmak üzere çekiç sallandı. Çeşitli görev ve tuğ teslimlerinin de yapıldığı toyda Türk yurtlarının yeni Börüleri ad aldı.Türk Birliği ve Turan yolunda Kızılelma andı yapıldı.





Altın yay ve gümüş ok olarak tüm gezegende “Ben yok! Biz varız” mesajı ile yüzyüze görüşmelerin ağırlıkta olduğu kurultay Türk ülkeleri arası Türk Ticaret ve Türk Kültür Projeleri görüşmelerinin yapıldığı “Turan Ulusal Türk Uygarlığı 1.Kengeşi” ile sona erdi.