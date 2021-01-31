Ankara`da Cumhurbaşkanı`nın Katıldığı Medya Ödül Törenindeyiz

Anadolu yayıncılar derneği genel başkanı Sinan Burhan’ın daveti ile bu yıl 5.`si düzenlenen Anadolu medya ödülleri toplantısına katılarak Devri Alem belgesel tv programlarımızın yayınlandığı uydu yayını yapan televizyonların sahipleri ve genel yayın müdürleri ile görüşüp sohbet ettik. Ödül törenine katılan ulusal medyanın Ankara temsilcileri ile yerel medyanın önemi ve belgeselciliğin geleceği üzerinde görüş alışverişinde bulunduk .

Birçok medya mensubunun ödül aldığı tören de Cumhurbaşkanı sayın Erdoğan yerel medyanın önemi üzerinde yaptığı konuşma büyük ilgi gördü.

Anadolu yayıncılar derneği genel başkanı ve tv program yapımcısı Sinan Burhan törende bir konuşma yaparak derneğin çalışmaları ve 5. Medya ödülleri ile ilgili açıklama yaptı .

Törene çok sayıda üst düzey devlet yetkilisi ,bakan, siyasiler, iş adamları ,STK mensupları ve medya mensupları katıldı