Ankara`da Cumhurbaşkanı`nın Katıldığı Medya Ödül Törenindeyiz

Anadolu yayıncılar derneği genel başkanı Sinan Burhan’ın daveti ile bu yıl 5.`si düzenlenen Anadolu medya ödülleri toplantısına katılarak Devri Alem belgesel tv programlarımızın yayınlandığı uydu yayını yapan televizyonların sahipleri ve genel yayın müdürleri ile görüşüp sohbet ettik. Ödül törenine katılan ulusal medyanın Ankara temsilcileri ile yerel medyanın önemi ve belgeselciliğin geleceği üzerinde görüş alışverişinde bulunduk .
Birçok medya mensubunun ödül aldığı tören de Cumhurbaşkanı sayın Erdoğan yerel medyanın önemi üzerinde yaptığı konuşma büyük ilgi gördü.
Anadolu yayıncılar derneği genel başkanı ve tv program yapımcısı Sinan Burhan törende bir konuşma yaparak derneğin çalışmaları ve 5. Medya ödülleri ile ilgili açıklama yaptı .
Törene çok sayıda üst düzey devlet yetkilisi ,bakan, siyasiler, iş adamları ,STK mensupları ve medya mensupları katıldı
Ankara`da yerel ve ulusal medyanın bir araya geldiği medya zirvesi gerçekleşti
Cumhurbaşkanı`nın Konuşması
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anadolu Medya Ödülleri töreninde yaptığı konuşmada, “Bizim tek muhatabımız ve hesap merciimiz milletimizdir. Bu anlayışla kimin ne dediğine değil, sadece milletimizin bize hangi istikameti gösterdiğine bakıyoruz. Üstlendiğimiz sorumluluğun ve verdiğimiz sözün gereği olarak, Türkiye’yi 2023 hedeflerine ulaştırmak için gece gündüz çalışıyoruz” dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, JW Marriott Otel'de düzenlenen 5. Anadolu Medya Ödülleri törenine katılarak bir konuşma yaptı.
Konuşmasının başında, “Anadolu Medya Ödülleri töreninin 5’incisi vesilesiyle sizlerle birlikte olmanın bahtiyarlığı içindeyim” ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bizleri bugün burada bir araya getiren Anadolu Yayıncılar Derneği yönetimine teşekkür ediyorum. İdealistçe ve fedakârca yürüttükleri çalışmalarla halkımızı bilgilendirme faaliyeti yürüten tüm medya mensuplarımıza şükranlarımı sunuyorum” diye ekledi.
“KÜRESEL SİSTEMİN BİRİNCİ LİGİNDE MÜCADELE EDİYORUZ”
Türkiye’nin geçen 17 yılda demokraside ve ekonomide kat ettiği büyük mesafenin ardından, dünyada çok farklı bir yere geldiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ülke olarak artık küresel sistemin birinci liginde mücadele ediyoruz” şeklinde konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bizim tek muhatabımız ve hesap merciimiz milletimizdir. Bu anlayışla kimin ne dediğine değil, sadece milletimizin bize hangi istikameti gösterdiğine bakıyoruz. Üstlendiğimiz sorumluluğun ve verdiğimiz sözün gereği olarak, Türkiye’yi 2023 hedeflerine ulaştırmak için gece gündüz çalışıyoruz” dedi.
“BUGÜN, DÜNYANIN PEK ÇOK YERİNDE TÜRKİYE ALEYHİNDE KAMUOYU OLUŞTURULMAYA ÇALIŞILIYOR”
Eski Türkiye’nin alışkanlıkları ile bugünkü büyük ve güçlü Türkiye’yi yönetebilmenin mümkün olmadığını kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu gerçek bizi her alanda yeni anlayışlar, yeni stratejiler, yeni yöntemler geliştirmeye mecbur bırakıyor. Tarihimize, medeniyetimize, kültürümüze, sahip olduğumuz kadim mirasa sahip çıkarken, sınırlarımız içinde yaptıklarımızı ve sınırlarımız dışında yürüttüğümüz çalışmaları da tüm dünyaya en doğru şekilde anlatmakla mükellefiz. Bugün, Batı ülkeleri başta olmak üzere dünyanın pek çok yerinde sürekli ve sistematik bir şekilde Türkiye aleyhinde kamuoyu oluşturma gayretleri olduğunu biliyoruz” şeklinde konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Dünyanın tüm güçlerinin cirit attığı yerlerde, Türkiye en temel haklarını savunmak için varlık gösterdiğinde, âdeta kıyamet kopartılıyor. İstiklalimize ve istikbalimize kast eden darbecileri bağırlarına basanlar, verdiğimiz şehitleri ve gazileri yok sayıyor.”
Medya için yasama, yürütme ve yargının ardından dördüncü güç tanımlaması yapıldığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Çünkü medya, işlevi itibariyle, toplumun hakkını, hukukunu, çıkarını koruma gibi bir kamu görevi yürütür. Sınırlı bir alanda ama çok hayati görevler ifade eden yerel medya ise sistemin âdeta kılcal damarları gibidir. Ulusal medyayı besleyen de yine yerel medya mensuplarıdır” diye ekledi.