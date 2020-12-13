Ankara`da Farabi Bilgilendirme Toplantıları

olarak gençlerimize rol model olacak büyük bilgin Farabi ile ilgili araştırma yapmakta ve belgesel çekimleri toplantı konferans panel ve seminer çalışmalarımız devam ediyor .

olarak gençlerimize rol model olacak büyük bilgin Farabi ile ilgili araştırma yapmakta ve belgesel çekimleri toplantı konferans panel ve seminer çalışmalarımız devam ediyor .

Ankara’da Farabi Toplantıları

Farabi ile ilgili çalışmalarımız ve Kazakistan’ın tanıtımına yaptığımız katkılardan dolayı Kazakistan büyükelçiliğinin daveti ile gittiğimiz Ankara da Kazakistan büyükelçiliği Dışişleri bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran ve Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan ı makamında ziyaret ederek Farabi ile ilgili yaptığımız çalışmalar hakkında bilgi verdik