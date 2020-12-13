Ankara`da Farabi Bilgilendirme Toplantıları

Gençlerimize rol model olacak gerçek kahramanları tanıtmak gerekiyor.
İlim Kültür Tarih Araştırmaları Merkezi İktav Belgesel Yayıncılık www.iktav.com ve Devri alem belgesel tv programı www.devrialem.tv olarak gençlerimize rol model olacak büyük bilgin Farabi ile ilgili araştırma yapmakta ve belgesel çekimleri toplantı konferans panel ve seminer çalışmalarımız devam ediyor .
Ankara’da Farabi Toplantıları
Farabi ile ilgili çalışmalarımız ve Kazakistan’ın tanıtımına yaptığımız katkılardan dolayı Kazakistan büyükelçiliğinin daveti ile gittiğimiz Ankara da Kazakistan büyükelçiliği Dışişleri bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran ve Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan ı makamında ziyaret ederek Farabi ile ilgili yaptığımız çalışmalar hakkında bilgi verdik
Her iki bakan yardımcısı Türkiye’nin de desteği ile 2020’nin birleşmiş milletler tarafından Dünya Farabi yılı ilan edildiğine dikkat çekerek çalışmalarımız dan dolayı teşekkür ederek gençlere Farabi’nin en iyi şekilde tanıtılması gerektiğini açıkladılar
Gebze Teknik Üniversitesi ve Darıca Belediyesi ile Kazakistan Arasında Kardeşilik Köprüsü için çalışma başlattık
Kültür Bakanlığı kütüphaneler Müdürlüğü ve Kocaeli Valiliği olurları ile kurduğumuz Özel İktav Kütüphanesi araştırma merkezi olarak Gebze Teknik Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Hasan Aslan ile görüşmek yaparak GTÜ ile Kazakistan Almatı da El Farabi Üniversitesi Arasında kardeşlik köprüsü kurulması için çalışma başlattık
Farabi eğitim hastanesine ev sahipliği yapan Kocaeli Darıca belediye başkanı Muzaffer Bıyık ile görüşme yaparak Darıca ile Farabinin 1150 yıl önce dünyaya geldiği Kazakistan’ın Türkistan Otrar şehrinin kardeş şehir olması yolunda ortak çalışma yapma kararı aldık
4 Ülkenin Girişimi ile Farabi Yılı İlan Edildi
Bilim insanı ve filozof Farabi’nin doğumunun 1150. yıldönümü anısına Kazakistan, Türkiye, İran Irak ve Rusya Federasyonu’nun desteğiyle 2020’nin Birleşmiş Milletler tarafından Dünya Farabi Yılı ilan edilmesi dolayısıyla, Dışişleri Bakanlığı Yurt Dışı Tanıtım ve Kültürel İşler Genel Müdürlüğü birçok kamu kuruluşuna yazı göndererek Farabi ile ilgili yapılan çalışmalar hakkında bilgi toplamakta.
Farabi 1150 Yıl önce Kazakistan’da Doğdu
Kazakistan devletinin isteği üzerine UNESCO tarafından 2020’nin Farabi Yılı ilan edilmesi dolayısıyla Türkiye Cumhuriyet’i Farabi’ye büyük önem vermekte, bu konuda kültürel çalışmalar yapmaya teşvik etmektedir. Gazeteci ve belgeselci olarak gerek Kazakistan ve gerekse Türkiye’de büyük Türk bilgini Farabi’nin gençlerimize rol model olacak hayatı ile ilgili toplantı, konferans, seminer, panel, kültür gezileri, belgesel çekimleri yapmayı planlamakta, Farabi’yi en iyi şekilde gençlere tanıtmaya çalışmak için İktav özel Kütüphanesi ve bir çok tv kanalında yayınlanan devri alem belgesel programı olarak sosyal sorumluluk projeleri organize etmekteyiz.
Dünyaca Tanınan Farabi kimdir?
Farabi, Kazakistan'ın Çimkent-Türkistan şehirlerine çok yakın Otrar kenti sınırlarında olan eski Farab
Kentinde 870 yılında dünyaya geldi. İlk eğitimini burada alan ve gençlik yıllarında, Moğol istilasıyla yok olan ve İskenderiye kütüphanesinden sonra dünyanın en fazla kitap ve elyazmalarının bulunduğu Otrar
kütüphanesindeki kaynaklardan yararlanan, eğitimini Buhara ve Semerkant'ta devam ettirdikten sonra Bağdat, Kahire, Halep ve Şam'da yaşayan Farabi, bilimin birçok alanında; matematik, astronomi, dil bilimi, kimya, biyoloji, felsefe, tıp, mantık, sosyoloji, siyaset, hukuk, ahlak ve diğer bilim dallarında insanlığa ışık tutan teoriler ortaya koydu. Aristo'dan sonra "İnsanlığın ikinci öğretmeni" olarak dünyada üne kavuşmuş Türk bilim insanı Farabi 950 yılında Şam'da hayatını kaybetti.
Farabi bir bilim adamı, İslam felsefesinin parlak yıldızı, dünya felsefesinin önde gelen bir ismidir. Onun çok yönlü bilimsel araştırmaları o dönemki bilimin bütün yönlerini kapsamıştır ve dünyanın bilimsel gelişimine büyük katkılar sağlamıştır. Böyle bir kişiliğin gençlere rol model olması adına, 2020 yılında Farabi’nin gençlere tanıtılması ile ilgili araştırma ve kültürel çalışmalarda resmî ve özel tüm kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak kültür ve medeniyet tarihimize vefa borcumuzu ödemeye çalışmaktayız