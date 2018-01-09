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Anne-Çocuk Klübü Akvaryum'da

Çayırova Belediyesi Anne-Çocuk Kulübü Öğrenci ve Velileri Tuzla Viasea Akvaryumunu Ziyaret Etti

Anne-Çocuk Klübü Akvaryum'da

09 Ocak 2018 Salı 15:47

Geçtiğimiz ay Gençlik Merkezi ve Bilgievlerinde eğitim gören kursiyer öğrencilere Tuzla Marina’da bulunan Viasea Akvaryumu’nu ziyaret etme imkânı sunan Çayırova Belediyesi, bu hafta da Anne-Çocuk Kulüplerinde okul öncesi eğitim alan öğrenci ve velilerine yönelik program hazırladı.

 Bir haftalık gezi programı çerçevesinde 7 Mahallede eğitim veren Anne-Çocuk Kulübünden 1005 öğrenci ve veli Tuzla Marina’da bulunan Viasea Akvaryumu’nu ziyaret etti. Gruplar halinde gezi programına katılan minik öğrenciler anneleri eşliğinde katıldıkları gezi sırasında eğlenceli saatler yaşadılar. İstanbul Boğazı’nın tarihi dokusunun canlandırıldığı ve 88 metreyle İstanbul’un en uzun su altı tüneline sahip akvaryumu ziyaret eden öğrenciler heyecanlarını anneleriyle paylaştılar.

 

Öğrenciler Okul Öncesi Eğitimin Yanı Sıra Sosyal Yaşam İçerisinde de Aktif

 Dünyanın birbirinden farklı iklim kuşaklarından gelen 12 bin su altı canlısını özel olarak hazırlanmış 47 farklı sergi alanlarında görme imkânı bulan öğrenciler, tesis içerisinde bulunan canlılar hakkında rehberlerden bilgiler alarak unutamayacakları deneyimler yaşadılar. Dünyanın ilk iklim temalı akvaryumunu rehberler eşliğinde gezen minikler, adeta büyülendi. Doğal yaşam alanları dünyanın farklı yerleri olan deniz canlılarını ilgiyle izleyen çocuklar, sualtı fotoğraf sergisini de inceleme şansı yakaladı. Okul öncesi eğitim programlarıyla öğrencilerin hayatlarına dokunan ve birçok konuda velilere ücretsiz kurs imkânı sunan Çayırova Belediyesi Anne-Çocuk Kulüpleri düzenlediği gezi programlarıyla da öğrencilerin sosyal hayatta da daha aktif olmalarına imkân tanıyor.
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