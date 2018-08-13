Anne-Çocuk Kulübü''nden Anlamlı Proje

Çayırova Belediyesi İnönü Mahallesi Anne-Çocuk Kulübü öğrencileri “İyilik Yap İzi Kalsın” adlı bir sosyal yardım projesi başlatarak evlerinde veya mahallelerinde ihtiyaç fazlası kıyafet, ayakkabı ve giyim malzemelerini topluyorlar.

İyilik Yap İzi Kalsın

Minik yüreklerinde kocaman duygular besleyen öğrenciler topladıkları kıyafetleri Anne-Çocuk Kulübündeki kumbaralarda biriktirerek Çayırova Belediyesi Toplumsal Dayanışma Mağazasına teslim edecekler. Öğrencilere bu anlamda destek ve moral veren Anne-Çocuk Kulübü öğretmenleri farkındalık oluşturacak bu davranışlarıyla öğrencilere sosyal etkinliğe katılma becerisini kazandırma, toplum içerisinde kendini ifade edebilme, farkındalık oluşturma, empati gibi duygularının geliştirilmesi hedefliyor.

Minik Yüreklerden Topluma Duyarlılık Çağrısı

Haftanın 6 günü eğitim veren ve öğrenci sirkülasyonunun çok olduğu İnönü Mahallesi Anne-Çocuk Kulübünde stant ve pano kuran öğrenciler topladıkları kıyafetleri kumbaraya attıktan sonra panoda bulunan kısımlara boyalı elleriyle imzalarını attılar. Tüm Anne-Çocuk Kulüplerinde de aynı projeyi arkadaşlarıyla birlikte uygulayacak olan öğrenciler, kendileriyle aynı imkâna sahip olmayan yaşıtlarına yardım etmenin sevincini yaşadılar. Topluma örnek olacak nitelikte bir proje hazırlayarak hep bir ağızdan “İyilik Yap İzi Kalsın” diyen öğrenciler, bölgede bulunan hayırseverlere kampanyaya destek olmak için çağrı yaptılar.