Anne Çocuk Kulüplerinde Karne Heyecanı





1000 Öğrenci Karnesini Aldı

2017-2018 eğitim öğretim yılının ilk dönemini tamamlayan Anne Çocuk Kulüplerinin minik öğrencileri karnelerini Belediye Başkanı Şevki Demirci’den aldı. Okul öncesi eğitimlerinin ilk yarısını tamamlayarak karnelerini anne ve babaları eşliğinde alan öğrenciler kendilerine verilen hediyelerle de sevindi. Toplamda 1000 öğrencinin karne aldığı program çerçevesinde 7 Anne Çocuk Kulübünde ayrı ayrı programlar düzenlendi.

“10 Bini Aşan Kocaman Bir Eğitim Ordusuyuz”

Yenimahalle, Özgürlük, Atatürk, İnönü, Emek, Akse ve Şekerpınar Mahallelerinde düzenlenen karne dağıtım töreninde öğrencilerle güzel vakit geçiren başkan Demirci, ailelerle de bir süre sohbet etti. Çayırova Belediyesi eğitim birimlerinin ilk adımının Anne Çocuk Kulüplerinden oluştuğunu vurgulayan Demirci, okul öncesinden üniversiteye kadar uzanan eğitim birimleri ile binlerce aileye ve öğrenciye hizmet verdiklerini de hatırlattı. Anne Çocuk Kulüpleri, Bilgievleri ve Gençlik Merkezleri ile 10 Bini aşkın öğrenci ve aileyle eğitim noktasında buluştuklarına değinen Demirci, “Bugün burada minik yavrularımızın karnelerini, başarı belgelerini veriyoruz. Onların bu mutluluğu bizleri de sevindiriyor. Yaptığımız hizmetin ne kadar doğru ve yerinde bir hizmet olduğunu bir kez daha görmüş olduk. Yarı yıl tatilinde çocuklarımız aileleriyle güzel vakit geçirecektir. Bizlerde ikinci dönem için uzman eğitmenlerimizle hazırlıklarımızı sürdüreceğiz. Mevcut eğitimlerimizi geliştirerek çocuklarımız ve annelerimize sağlıklı ve kaliteli ortam sunmaya devam edeceğiz. Anne Çocuk Kulüplerimizde karnelerini alan öğrencilerimizin yanı sıra eğitim camiamızda karnelerini alan tüm öğrencilerimize güzel bir yarı yıl tatili diliyorum.” dedi.