‘’Anne Şehir’’ ile hayatına yeni bir sayfa açtı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığınca yürütülen “Kocaeli Anne Şehir” projesi Kocaelili annelerin hayatlarını değiştiriyor. Kullandığı antidepresan ilaçları nedeniyle sıkıntılı günler geçiren Şükriye Karabacak’ın da hayatı ‘Kocaeli Anne Şehir’ projesi ile değişti.

HAYATINA YENİ SAYFA AÇTI

Körfez Esentepe Mahallesinde ikamet eden 65 yaşındaki Şükriye Karabacak, yaşadığı sıkıntılar nedeniyle psikolojik tedavi gördü. İçine kapanık bir yaşam sürdüren Karabacak, kullandığı antidepresan ilaçları nedeniyle sıkıntılı günler geçirdi. Şükriye Karabacak’ın hayatı “Kocaeli Anne Şehir” projesiyle değişti. Spor yapmaya başlayan ve kullandığı ilaçları bırakan Şükriye Karabacak, hayatına yeni bir sayfa açtı.

İLAÇLARI BIRAKTI

Geçmişte stres azaltıcı antidepresan ilaçları kullanan ve içine kapanık bir hayat yaşamış olan Şükriye Karabacak, bir arkadaşının vasıtasıyla ‘Kocaeli Anne Şehir’ projesiyle tanıştı. Hayatına yeni bir sayfa açan Şükriye Karabacak, ‘Kocaeli Anne Şehir’ projesinin gerçekleştirdiği sosyal aktiviteler ve spor etkinlerine katıldı. İçine kapanık yaşadığı hayattan uzaklaşan ve burada sosyalleşerek yeni arkadaşlar edinen Karabacak, eski yaşamına çizgi çekti.

ARTIK YÜZÜ GÜLÜYOR

Her salı ve perşembe günleri Körfez Esentepe Mahallesinde Aşık Mevlüt İhsani Kıl Çadırında ‘Kocaeli Anne Şehir’ Projesinin sosyal aktivitelerine katılan Şükriye Karabacak, arkadaşlarıyla sohbet etme imkanı buluyor. Kullandığı ilaçlar nedeniyle kendine kapanık bir hayat sürdüren Şükriye Karabacak’ın artık yüzü gülüyor.

BURASIN BENİM AİLEM

Hayatında daha önceleri sıkıntılar yaşadığını ifade eden Şükriye Karabacak; “. Psikolojik tedavi gördüm ve tedavim sırasında antidepresan ilaçlar kullandım. İlaçlar beni daha kötü yapt,ı içine kapanık, kimseyle konuşamaz oldum. Bir arkadaşım beni Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin ‘Kocaeli Anne Şehir’ projesi ile tanıştırdı. Burada spor yapmaya başladım, yeni arkadaşlar edindim. Sosyal çevrem değişti ve artık ilaçları kullanmıyorum. Burası benim bir ailem oldu. Artık bir sıkıntım bir derdim olduğunda bunu burada rahatlıkla paylaşabiliyorum. Artık düzenli ve programlı bir hayatım var. Spor etkinlikleri ve sosyal etkinliklerine yanı sıra düzenli sağlık taramalarımız yapılıyor. Burayı çok seviyorum. Bu projeyi gerçekleştirenlerden Allah razı olsun” dedi.





