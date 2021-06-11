Anne Şehir, Temiz Çevre Ve Sağlıklı Yaşam İçin Pedal Çevirdi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Haftası etkinlikleri kapsamında bisiklet turu düzenledi. ‘Anne Şehir’ antrenörlerinin katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte, temiz çevrenin ve sağlıklı yaşamın önemine dikkat çekildi.

ÇEVRE KORUMA HAFTASI

Çevre sorunlarının çözümüne dair 1972 yılında İsveç’te yapılan Birleşmiş Milletler Çevre Konferansı’nda 5 Haziran günü Dünya Çevre Günü, ülkemizde Çevre Koruma Haftası olarak kabul edildi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Çevre Koruma Haftası etkinlikleri kapsamında temiz çevre ve sağlıklı yaşama dikkat çekmek için bisiklet turu gerçekleştirdi. ‘Anne Şehir’ antrenörlerinin katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte, Kocaeli Bisikletli Ulaşım Sistemi (KOBİS) bisikletleri kullanıldı. Seka Park alanından başlayan bisiklet turu kapsamında yaklaşık 7 km pedal çevrildi.

BİSİKLETLİ ULAŞIM TEŞVİK EDİLDİ

Yaşanabilir temiz çevre ve sağlıklı bir hayat adına gerçekleştirilen bisiklet turu ile bireysel araçlar yerine bisikletle ulaşım teşvik edildi. Böylelikle trafik kaynaklı hava kirliliği etkilerinin azaltılarak beden ve ruh sağlığının korunması, yaşam kalitesinin arttırılması, çevre koruma bilincinin geliştirilmesi ve kent estetiğine katkı sağlanması için farkındalık oluşturuldu. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na bağlı Kadın ve Aile Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte Anne Şehir antrenörleri farkındalık amaçlı yeşil kıyafetler giydiler.

KOLAY ULAŞIM İÇİN ÇEVRE DOSTU BİR PROJE

Yaşanabilir çevre ve kimlikli şehirler oluşturulması gayretinde bulunan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin 2014 yılında hayata geçirdiği Kocaeli Bisikletli Ulaşım Sistemi (KOBİS), bisiklet yolları ile diğer illerimize örnek teşkil ediyor. Kocaeli’nin hemen hemen her ilçesinde bulunan bu yolları kullanan vatandaşlar, gezinti veya spor yapmak amacı ile yaya ve motorlu araç trafiğini aksatmadan emniyetli bir şekilde bisiklete binebiliyor.

SAĞLIKLI YAŞAM İÇİN BİSİKLET

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada; “Bisiklet kullanımı, sosyal anlamda insanların hareketliliğini arttırarak sağlık sorunlarını azaltıyor ve dolayısıyla yaşam kalitelerini yükseltiyor. Bisiklete binme; kalp krizi, depresyon, diyabet ve obezite gibi ciddi hastalıklardan korunmaya da yardımcı oluyor.” denildi.

SPOR EGZERSİZLERİ AÇIK ALANLARDA YAPILACAK

Bisiklet turunun sonunda antrenörler tarafından yine sağlıklı yaşama dikkat çekmek adına spor egzersizleri yapıldı. Ayrıca pandemi nedeniyle uzun zamandır çevrim içi olarak gerçekleştirilen spor egzersizlerinin 14 Haziran’dan itibaren açık alanlarda yapılacağının müjdesi verildi. Egzersizlere çocuk, kadın ve 65 yaş üstü vatandaşların katılabileceği, açık hava egzersizlerine katılmak isteyenlerin 0262 318 27 25 Sekasem müdürlük ve 0262 318 27 29 Gebze no’lu telefondan başvuru yapması yeterli.