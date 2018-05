Anneler günü kutlanırken Emine anamın nasihati ve hayır duası

Her yıl Mayıs ayının ikinci Pazar günü Anneler günü kutlanıyor. Her yıl olduğu gibi bu yılda yarın anneler gününü kutlayacağız. Anneler günü sadece bir gün değil her gün kutlanmalı. Her gün onların günü olmalı. Benim Emine anam 95 yaşında kışın Gebze’de yaz aylarında ise Giresun Espiye İlçesi Soğukpınar Beldesi ve Yalakova yaylalarında yaşıyor. Ağzından dua eksik olmaz. Devlete, millete ve biz evlatlarına dua eder. 95 yaşındaki Emine anamın Gebze’den Giresun’a uğurlarken elini öpüp, hayır duasını aldım. Her zaman bana, yapıcı olmamızı asla yıkıcı olmamamızı nasihat eder. Kavgadan ve haramdan kaçmamızı söyler.

Annelerimizi sürekli hatırlamalı ve anmalıyız. Unutmayalım ki Ana kucağı, eğitimin başladığı, hayatımızın dönüm noktasıdır. Analar fedakarlığın adıdır. Vefanın ta kendisidir. Sevgini sembolüdür analar. Analarla ilgili atasözleri Annenin ne kadar değerli olduğunu gösteriyor ama anneler ile ilgili en anlamlı sözü Allah Resulü söylemiştir. “Cennet annelerin ayağı altıdandır” diye belirten Peygamber Efendimiz, aslında Anneliğin ne kadar önemli olduğunu herkese anlatmıştır. Bu nedenle bizleri doğurup, büyüten, deyim yerdeyse yemeyip yediren, içmeyip içiren, hasta olduğumuzda bizlerle beraber kendileri de hasta olan, geceleri uykusuz kalan, canımız yandığında bizden daha fazla üzülen, hayattayken sığınılacak limanımız olan annelerimizi unutmayalım, onlara bir “Öf” bile demeyelim.

Benim Annem Emine Hanım da bir şehit kızı. Daha önce bu sütunlarda bir çok defa dile getirdiğim gibi Mustafa dedem, Sarıkamış harekâtında Ruslara esir düşüp, 10 sene Rusya’da esir kaldıktan sonra dönmüştü. Onunla ilgili çok az şeyler biliyorduk. Onunla ilgili en önemli bilgileri 95 yaşında ki annem Emine Hanım ve Ana yarısı kabul ettiğimiz 90 yaşında ki teyzem Kezban hanımdan alarak söyleşi yapıp, belgesel görüntülerle tarihe not düşüp, zamana noterlik yapan görüntüleri çekmiştim. Sadece Dedem ile ilgili değil, seferberlik yıllarıyla ilgilide çok şey anlatmıştı Annem ve teyzem. Çekilen sıkıntılar ve açlıklar ülkenin nereden nereye geldiğini de adeta canlı şahitleriydi.

ANNEMİN ŞEHİTLERE VEFASI

Annem Emine kahraman, ilerleyen yaşına rağmen, Bir şehit kızı olarak her gün Yün çorap örer. Kendisine ne zaman bir ihtiyacı olduğunu sorduğumda her zaman Yün getirmemizi ister ve Şehitlerin sevabına bunları bağış yapar. Şimdi sizlere annemin bu özelliğini anlatmak istiyorum. Bazı gazeteler ve Haber Ajanslarında yer alan Annemle ilgili bu ilgileri derleyerek sizlere aktarmak istiyorum: 1914 yılında Sarıkamış Harekâtı’na katılan ve 12 yıl Sibirya’da esir kaldıktan sonra kaçarak kurtulmayı başaran dedem Mustafa Şagar’ın kızı Annem Emine Kahraman, 95 yaşına gelmesine rağmen ‘yün çorabı’ örerek Sarıkamış şehitlerinin hayrına bağış yapıyor. Bugüne kadar yüzlerce yün çorabı örerek hayır kurumlarına bağışlayan Annem, yaşadığı sürece de yün çorap örmeye devam edeceğini belirtiyor. İşte Annemin haber Ajansına yaptığı açıklamalar: Emine Kahraman, yılın 3 ayını Giresun’da Espiye İlçesi’nin Soğukpınar Beldesi Karaovacık yaylasında geçirdiğini dile getirerek, sağlıklı yaşamanın sırrının temiz hava, temiz su ve temiz yiyeceğin bolca bulunduğu Giresun yaylarında olduğunu dile getirdi. Öte yandan 2015 yılında TÜİK tarafından açıklanan verilerde en uzun ömürlü kadınların Giresun’da yaşadığı belirtilmişti.

“BABASI SİBİRYA’DA 12 YIL ESİR KALMIŞ”

Babasının 12 yıl Sibirya’da esir kaldıktan sonra kaçarak Türkiye’ye geldiğini söyleyen Emine Kahraman, “Esir düştü dediler. 12 sene kaldım orada. Gavurlar bizi, vur o tarafa, çek bu yana bazen döverlerdi bizi dediler. Orada 12 sene kalmış ondan sonra gelmiş memleketimize. Memlekete geldikten sonra ev yok. Millete hizmetkar gitmiş sonra evlenmiş. Gelip evlendikten 1 - 2 sene sonra ben dünyaya gelmişim” şeklinde konuştu. İlerleyen yaşına rağmen adeta gençlere taş çıkartan Emine Kahraman, ördüğü yün çoraplarını Kuran kurslarında eğitim gören öğrencilere bağışladığını dile getirerek, “Çorap örüyorum. Kendimi bildim bileli evvelden beri çorap örüyorum. Örüyorum kendim satmıyorum, kendim giymiyorum. Kuran kurslarına veriyorum. Cumhurbaşkanımıza da çorap yollayacağım” ifadelerini kullandı. Yaylalarda büyüdüğünü anlatan Kahraman, “Doğduğumdan beri yaylalara gider, gelirim. Yaylalarda gezdim, yürüdüm. Ben yaylalarda büyüdüm. Yılda iki üç ay yine yaylaya gidiyorum. Gidene yaylanın suyu, her şeyi bir başka. Suyu temiz, havası temiz, yiyorsun temiz. Çayını alıp çayıra doğru gitsen o hepsinden iyi geliyor” dedi.

ANNELER GÜNÜ İLK NE ZAMAN KUTLANDI?

Anneler için yapılan kutlamalar, asırlar öncesi Sümerler'e kadar gidiyor. Philadelphialı Anna Jarvis, annesinin ölüm tarihi olan mayıs ayının ikinci pazarının "Anneler Günü" kutlanması için 1907'de başlattığı kampanya, bugünün annelere adanmasını sağladı. Türkiye'de, ilk Anneler Günü 9 Mayıs 1955'te kutlandı. Analık, ilk çağlarından bu yana İştar, Kybele, Rhea ve daha birçok yerel ve dönemsel isimlerle doğurganlık niteliği ön plana çıkarak, doğanın uyandığı bahar mevsimiyle özdeşleşti. Her bahar yapılan kutlamalar gelenekselleşerek binlerce yıl sürdü. İngilizler arasında 1600'lü yıllarda "Annelerin Pazarı" adı ile Lent döneminin 4. pazar günü kutlamalar yapılmaya başlandı. İngilizler, bu özel günde izinli sayılarak tüm günlerini evlerinde anneleriyle geçiriyorlardı. Annelerine "Anne Keki" adıyla pasta götürme adeti de yerleşmişti. Hristiyanlığın Avrupa'da yayılmasından sonra bu kutlama, "Anneler Kilisesi"ni onurlandırmak amacıyla değişti. Zamanla kilise festivali, "Annelerin Pazarı" kutlamalarıyla birleşti. "Anneler Günü" ile ilgili ilk resmi kutlama önerisi, Amerika'da 1872 yılında Julia Ward Howe tarafından barışa adanan bir gün olarak tasarlanarak Boston'da yürüyüşle kutlandı.

TÜRKİYE’DE İLK KEZ 1955’TE KUTLANDI

Philadelphialı Anna Jarvis, annesinin ölüm tarihi mayıs ayının ikinci pazarının "Anneler Günü" kutlanması için 1907'de kampanya başlattı. Bir sene sonra bu gün Philadelphia'da ulusal olarak kutlanmaya başlandı. Anneler Günü, 1911'de hemen her ülkede kutlanmaya başlandı. ABD Başkanı Wilson, 1914 yılında resmi bir açıklamayla mayıs ayının ikinci pazarını "Anneler Günü" duyurdu. Türkiye'de ise Anneler Günü, ilk kez 9 Mayıs 1955'te kutlandı.

Evet, anneler melektir. Onların duası oldukça önemlidir. Her an onların yanında olmalı hayır dualarını almalıyız. Anneler günü ile ilgili www.gazetegebze.com adresinde daha önce yazdığım yazıları okuyabilirsiniz. Bir kez daha tüm annelerin anneler gününü kutluyor, ahirete intikal eden annelere Allah’tan rahmet diliyor, hayatta olanlara sağlıklı ve mutlu bir hayat diliyorum.