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Anneler Günü Mesajı

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu,Anneler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı

Anneler Günü Mesajı

12 Mayıs 2018 Cumartesi 15:06

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, her yıl Mayıs ayının ikinci pazarı kutlanan Anneler Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Annelerin bir gün değil, her gün hatırlanması gerektiğinin altını çizen Başkan Karaosmanoğlu “Bir insanın dünyada tadabileceği en güzel mutluluk sanıyorum, anne olmaktır. Evlâdını ‘canım’ diyerek saran bir annenin o sevincini, tarif etmekte kelimeler kâfi gelmez. Annelik dünyanın en kutsal mesleğidir. Yüce dinimiz ebeveynlerimize saygı konusunda çok hassas davranmış ve anne-babalarımıza “öf” bile dememizi yasaklamıştır. Peygamber Efendimiz, ‘Cennet annelerin ayakları altındadır’ hadisi ile annelerin önemine dikkat çekmişlerdir”dedi. Annelerin hakkının ödenemeyeceğini söyleyen Başkan Karaosmanoğlu şöyle devam etti:

“Bir bebeğin yetiştirilmesindeki zahmetin, çocukluk ve gençlik çağlarında yaşanan sıkıntıların, heyecanların, üzüntülerin karşılığı hiçbir şekilde ödenemez olsa da annelerimiz için bir şeyler yapabileceğimizi düşündük. Ve bu bilinçle onları çocuklarını hayata hazırlarken daha fazla motive edecek projeler hayata geçirdik. Anne Okulu, Evden Okula Haydi Anneler Projesi ile hem kendilerine zaman ayırmalarını hem de çocuklarının ve kendilerinin fiziksel, ruhsal gelişimi ve aile iletişimi hususunda doğru bilgiyle donanmalarını sağlıyoruz. Çünkü nesiller annelerinden ellerinde yetişiyor. Annelerimiz iyi olursa, çocuklarımız iyi olur, anneler mutlu olursa çocuklar da mutlu olur. İyi ve mutlu olan anne-çocuk iyi bir geleceğe sağlam bir temel oluşturur. Her zaman annelerimizin yanındayız. Allah annelerimizi başımızdan eksik etmesin. Eli her gün öpülesi, başta şehit annelerimiz olmak üzere tüm annelerimizin Anneler Günü’nü kutluyor, tüm annelerimize sevgi, saygı ve hürmetlerimi sunuyorum”
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