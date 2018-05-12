Anneler Günü Mesajı
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu,Anneler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı
“Bir bebeğin yetiştirilmesindeki zahmetin, çocukluk ve gençlik çağlarında yaşanan sıkıntıların, heyecanların, üzüntülerin karşılığı hiçbir şekilde ödenemez olsa da annelerimiz için bir şeyler yapabileceğimizi düşündük. Ve bu bilinçle onları çocuklarını hayata hazırlarken daha fazla motive edecek projeler hayata geçirdik. Anne Okulu, Evden Okula Haydi Anneler Projesi ile hem kendilerine zaman ayırmalarını hem de çocuklarının ve kendilerinin fiziksel, ruhsal gelişimi ve aile iletişimi hususunda doğru bilgiyle donanmalarını sağlıyoruz. Çünkü nesiller annelerinden ellerinde yetişiyor. Annelerimiz iyi olursa, çocuklarımız iyi olur, anneler mutlu olursa çocuklar da mutlu olur. İyi ve mutlu olan anne-çocuk iyi bir geleceğe sağlam bir temel oluşturur. Her zaman annelerimizin yanındayız. Allah annelerimizi başımızdan eksik etmesin. Eli her gün öpülesi, başta şehit annelerimiz olmak üzere tüm annelerimizin Anneler Günü’nü kutluyor, tüm annelerimize sevgi, saygı ve hürmetlerimi sunuyorum”