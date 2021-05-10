Anneler Günü ve Anamın Vasiyeti

Ana candır, ana canandır, ana cennettir…

Ana vatandır, ana duadır, ana yurt, yuvadır…

Ana sevgidir, ana şefkattir, ana ocaktır, ana evin direğidir, ana kucaktır, ana yardır, ana okuldur, ana bilimdir, ana ilimdir, ana vefadır, ana sultandır, ana gaziliktir, ana kahramanlıktır, ana şehitliktir, ana her şeydir…

Ana en büyük zenginliktir, anaya sahip olmak her şeye sahip olmaktır. Analar anlatılmaz yaşanır, analara bir gün yetmez, analara bir ömür versek azdır.

Analara en büyük değeri Yüce Allah cc. vermiş, cenneti anaların ayakları altına sermiş.

Anası hayatta olanlara ne mutlu…

Ben anamı 2019 yılında 29 Ağustos Perşembe günü 100 yaşında ebediyete uğurladım. Yokluğuna hiçbir zaman alışamadım. Senenin bir günü değil, 365 gününü analar günü ilan ediyor, hayatta olan tüm anaları saygı ile selamlıyorum. Analarımıza Allah cc hayırlı, sağlıklı, uzun ömürler, tüm insanlığa üçüncü dünya savaşı açan koronasız günler nasip eylesin. Sarıkamış Harekatı Gazisi Şerefoğlu Mustafa’nın kızı, Birinci Dünya Harbi Şehidi Kandazoğlu İbrahim’in gelini, babam merhum Mustafa Kahraman’ın biricik eşi anam Emine Kahraman’ın şahsında ebediyete giden, hakka yürüyen tüm anaları rahmet minnet ve şükranla anıyor, ruhları için hep birlikte birer Fatiha, üçer İhlası Şerif okuyalım. Ebediyete giden tüm anaların ruhları için, El Fatiha ....

ANAMIN SON VASİYETİ

Annemi 2019 yılı Ağustos ayında, ata memleketim Giresun’un Espiye İlçesi Soğukpınar Beldesi’nde ebediyete uğurlamıştık. Son günlerini birlikte yaşadığımız Annem Emine Kahraman, hasta yatağında vefat etmeden önce bana şu vasiyet ve nasihatlerde bulunmuştu; “Oğlum, her zaman babanızın mirası fındık bahçelerine bakın, imar edin. Fındık ocaklarını kurutmayın. Babanız, dedeniz fındık ocaklarını aç arık, yalın ayak, elleri parçalanarak kan revan içinde dikti. Sizlere emanet etti, babanızın emanetine bakın. Ben köyde gırandaki evin ocaklık ve köşe taşlarını maden dağından, gündüzleri fındık bahçesinde çalışıp, geceleri sırtımda taşıyarak evi yaptık. Her yıl evine gel, ocakta ateş yak, bacası tütsün.” Annemin, son günlerinde tedavisi dolayısı ile yoğun bakım gerçeğini bir kez daha yakından görüp, tanımıştım. Yoğun bakım kapısı önünde beklemenin, içeriden gelecek haberin ne kadar önemli olduğunu anlamıştım. Günde sadece 5 dakika ve sadece bir kişiye ziyaret izni…Telefonla bilgi verilmemesi, yoğun bakım odasındaki tedavi ortamı, kendinden geçmiş makineye bağlı hastalar, fotoğraf ve video çekmenin kesinlikle yasak olduğu disiplinli bir ortam… Annemin yoğun bakım sürecinde tüm zorlu mücadeleyi bizzat yaşadım. Peygamber Efendimizin ifadesiyle cennetin ayakları altına serildiği analar için anlatılacak çok şey var. Ancak, ben kelimelerin yetersiz kaldığı yerdeyim. Sizleri başta Annem olmak üzere, tüm ahrete göç etmiş sevdiklerimiz için birer Fatiha okumaya davet ediyorum. Anneler günü ile ilgili daha önce Gebze Gazetesi’nde yazdığım yazılardan bazıları;

http://www.gebzegazetesi.com/m/?id=2364&t=makale

İki Yıl Önce Anneler Günü İle İlgili Yazdığım Yazı

Anneler Günü…

Annelerin bir gününü değil, 365 günü kutluyorum...

Annenize öf bile demeyin…

Cennet anaların ayağı altındadır…

Ana gibi yar olmaz…

Ağlarsa anam ağlar, Gerisi yalan ağlar…

‘’Analar evlerimizin çatısıdır…Çatı çökerse aileler dağılır. Hala, teyze ve ablalar ana yarısıdır. Anaların yüreği yufkadır, merhametlidir. Analar veya annelerle ilgili ne kadar çok şey yazılıp söylense de, anaları hiç bir kelime anlatamaz. Ana cennettir, ana kucaktır. Ana yurt yuvadır. Ana vatandır, ana okuldur, ana her şeydir. Anayı anlamak her şeyi anlamaktır. Ana yüce Allah’ın Rahim ve Hay sıfatının dünyadaki tecellisidir. Analarımıza en büyük değeri yüce Allah ve anası tarafından yetiştirilen Peygamberimiz vermiş.

NEDEN ANNELER GÜNÜ KUTLANIR?

Anneler günü ile ilgili yaptığım derlemeyi sizinle paylaşmadan, annem ve halamla ilgili birkaç hatırayı paylaşmak istiyorum…Ben şanslıyım, benim iki annem var. Emine Anam ve beni okutup yetiştiren ana vekilim Kandaz kızı Fadime Halam. Ben Fadime Halamın ilgi ve desteği ile köyden büyükşehirlere gidip okuyan, ilk isimlerden birisiyim. Giresun Espiye’deki annemi 20 gün önce ziyaret edip elini öpüp hayır duasını aldım. Ana vekilim Fadime Halam ve Babam Mustafa’nın Gebze Mezarlığı’nda kabri başında, önceki gün Yasin’i Şerif ve Fatiha okudum. Bugün 100 yaşına yaklaşmış Emine anamın deyimi ile Giresun’un Espiye İlçesi Soğukpınar Beldesi Dikmen Köyü’nde karakış ayı, yani 1 Şubat 1960 yılında üzeri toprak damlı köy evinde dünyaya gelmişim. Anamın deyimi ile feşel, yani yaramaz bir çocukmuşum. Daha 6 aylıkken Fadime Halama bağlanıp, ona ana demem için beni sütten kesip, Safiye Ablamın sırtına sararak, yaylaya halamın yanına gönderdikten sonra, bir gün boyunca sürekli ağlayıp hiç yemek yemeden mısır tarlasında ot yonmuş.13 yaşına kadar köyde anamın ve halamın yanında kaldım. O kadar çok şeyler öğrendim ki, hayatıma hep ışık olup yol gösterdiler. Birlikte koyun güdüp çobanlık yaptık. Mısır tarlalarında kara sapanla öküz sürüp ekin ektik. Fındık bahçelerinde fındık toplayıp, yaylalarda üstü hartamalı yayla evlerinde ninniler ve hikayeler dinledik.Soğuk kış aylarına hazırlık yapmak için sırtımızda, merek, mazı ve evlerin ambarlarına mısır, böğülce, fındık, güllük odun alaf taşıdık. En önemlisi onların hayır duaları ile bugünlere geldik.Ana, hala ve baba ile geçen o güzel günler çok gerilerde kaldı. Evimizin direği babam ve fedakarlık, vefa abidesi halam rahmeti Rahman’a kavuştu. Anam duaya muhtaç.Analar günü ile ilgili çeşitli kaynaklardan derlediğim yazıyı sizlerle paylaşırken, ebediyete intikal eden anaları rahmet ve hayatta olanlara sağlık ve mutluluklar diliyorum.

ANNELER GÜNÜ’NÜN HİKAYESİ NEDİR?

Her yıl mayısın ikinci haftası kutladığımız anneler gününün hikayesi, nasıl ortaya çıktığı merak ediliyor. Peki anneler gününde sürekli duyduğumuz Anna Jarvis kim?On üç çocuktan onuncusu olan Anna jarvis, 1 Mayıs 1984 yılında doğmuştur. Amerika'da doğan Anna Jarvis'in annesi öğretmen ve babası rahiptir. On üç çocuktan sadece dört tanesi hayatta kalmış ve bunlardan biri de Anna Jarvis'tir. Anna Jarvis'in annesi savaş karşıtı eylemlere katılan biriydi ve kadınlara nasıl çocuk yetiştireceklerini anlatan konuşmalar yapan biri. Anna Jarvis'te annesi gibi bir öğretmen oldu. Daha sonra öğretmenliği bıraktı ve kütüphaneci oldu. Evlenmedi ve çocuğu olmadı. 1905'te yaşanan bir olay sonucu Anna Jarvis dünyaya adını duyurmayı başardı. Annesi kalp rahatsızlığı nedeniyle 1905 yılında vefat etmiş. 41 yaşında annesini kaybeden Anna Jarvis, annesinin 30 yıl önce söylediği bir söz üzerine annesi için önemli bir şey yapmak istemiş ve bu anneler gününün kutlanmasını sağlamıştı

NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Anne Jarvis'in annesinin vefatından sonra ortaya çıktığı düşünülse de anneler günü çok daha eskiye dayanmaktadır. Anna Jarvis modern anneler günü kutlamasını getirmiştir. Anneler gününün Sümerler zamanına hatta daha da eski zamanlara dayandığı söylenmektedir. Bereket ya da doğurganlığın sembolü olduğu için kadınlar sembolleştirilmiş hatta bunun için kutlamalar yapılmıştır. Bu gelenek çok çok eskiye dayanmaktadır.

DÜNYA'DA NASIL KUTLANIYOR?

Eski zamanlarda da kutlanıldığı bilinen anneler günü, her ülkede farklı şekilde kutlanıyor. Geçmişten gelen gelenekle kutlanan anneler günü Hıristiyanların dini ritüele dönüştürdüğü bir gün olmuştur. İnsanlar aileleri ile birlikte kiliseye gitmektedir ve o gün izinli sayılırlar. Yunanistan ve Bolivya'da da farklı kutlama şekilleri olduğunu görürüz.

ANNELER GÜNÜ TÜRKİYE'DE NASIL KUTLANIYOR?

Anneler günün 1956 yılından sonra kutlanmaya başladı. Her yıl mayısın ikinci haftasına denk gelen pazar günü anneler günü kutlanmaktadır. Annelere ufak hediyelerin alındığı veya güzel sözlerin söylendiği bir gün olarak kutlanır.

ANNELER GÜNÜ HİKAYESİ

Anna Jarvis, moden Anneler Günü’nü günümüze kadar getirmiştir. Annesinin,'' Bir gün birileri insanlık adına yaptığı yardımlardan dolayı unutulmaz bir anneler günüyle anılır.'' sözünü hatırlamış ve annesi vefat ettikten sonra onu unutulmaz bir şekilde anmak istemiş. Sadece annesi için değil ülkedeki anneler için kutlanması gerektiğini de düşünmüş. Annesinin kilisesi, en iyi şekilde anmış ve bundan çok etkilenen Anna Jarvis yola koyulmuş. Dönemin önemli kişilerine mektuplar yazarak bunun yaygınlaşmasını ve hatta o günün tatil edilmesini istemiş. Ertesi yıl bu talebi dikkate alınmış ve daha sonra yaygınlaştırılması konusunda çalışmalar başlamış. İlk kutlayan Batı Virginia oldu ve daha sonra Anneler Günü adı altında 1910’da Amerika'nın kutladığı bir gün olmayı başardı. 1915 yılında her yılın mayıs ayının ikinci haftası kutlama kararı alındı. (Kaynak: Gebze GGazetesi www.gebzegazetesi.com Belgeselcinin Not Defteri)