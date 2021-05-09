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Anneler Günü ve Ananın Kıymeti

Gazetemizin kurucusu ve Devri Alem tv program yapımcısı İsmail Kahraman'ın Anneler günü paylaşımı.

Anneler Günü ve Ananın Kıymeti

09 Mayıs 2021 Pazar 13:25

 
Ana candır. Ana canandır. Ana cennettir. Ana vatandır.Ana duadır.Ana yurt, yuvadır.Ana sevgidir .Ana şefkattir .Ana ocaktır .Ana evin direğidir .Ana kucaktır. Ana yardır.Ana okuldur .Ana bilimdir. Ana ilimdir. Ana vefadır .Ana sultandır .Ana gaziliktir.Ana kahramanlıktır .Ana şehitliktir. Ana her şeydir .Ana en büyük zenginliktir. Anaya sahip olmak her şeye sahip olmaktır.Analar anlatılmaz yaşanır, analara bir gün yetmez, analara bir ömür versek azdır. Analara en büyük değeri Yüce Allah cc. vermiş, cenneti anaların ayakları altına sermiş.
Bu duygu ve düşüncelerle siz değerli arkadaşlarım ve tüm Annelerin gününü kutluyor hayatta olan tüm analara sağlıklı mutlu ve huzurlu ömürler diliyorum.
Ebediyete intikal eden tüm anaları rahmet minnet şükran ve saygı ile anarken mübarek Ramazan ayının son günlerinde rahmetli
Emine anam ve ana şefkati ile okumama vesile olan ana vekilim rahmetli Fadime halamın şahsında vefat eden tüm anaların ruhu için bir Fatih’e üç ihlası Şerif okuyalım.
El Fatiha ...











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