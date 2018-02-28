banner328
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Anneler uzaktaki öğrencileri unutmadı

“Evden Okula Haydi Anneler Spora” projesinin vefakar anneleri, Kars’ın Sarıkamış ilçesi Odalar Köyü’ndeki bir ilkokula yardım gönderdi

Anneler uzaktaki öğrencileri unutmadı

28 Şubat 2018 Çarşamba 11:43

  Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı’nın “Evden Okula Haydi Anneler Spora” projesinin Gölcüklü anneleri, Kars ili Sarıkamış ilçesinin Odalar Köyü’nde bulunan ilköğretim okuluna yardım gönderdi. 1 hafta boyunca kadınlar tarafından toplanan kıyafet, okul araç gereçleri, mont, bot ve ayakkabılar, yaşları 7 ile 12 arasında değişen ihtiyaç sahibi öğrencilere gönderildi.

 

120 ANNE YARDIM TOPLADI

“Evden Okula Haydi Anneler Spora” projesinin Gölcük’te ikamet eden 120 annesi, Değirmendere Mahallesi’nde spor faaliyetlerini sürdürdüğü spor salonunda toplanan kıyafet, okul araç gereçleri, mont, bot ve ayakkabıları özenle koli haline getirdi. Koli haline getirilen malzemeler, kargoyla ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırılmak üzere yola çıktı. Spor yapmak için proje kapsamında bir araya gelen anneler, “spor bizi ortak paydada buluşturdu” diyerek kendilerini duygulandıran bu anlamlı yardımı tekrar edeceklerini ifade etti.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Gebze Macera ve Aksiyon Parkı Gebze Macera ve Aksiyon...
Karaosmanoğlu dernek ve esnaf ziyereti Karaosmanoğlu dernek...
Gebzenin Kardeş Şehri Issık Gölde Çin Planı Gebzenin Kardeş Şehri...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
çocuk istismarına yönelik cezalar çocuk istismarına yönelik cezalar
Okuma Yazma Kurslarıyla Eğitime Destek Oluyor Okuma Yazma Kurslarıyla Eğitime Destek Oluyor
Genç Saadet İzmit’te Bayyrak Değişimi Genç Saadet İzmit’te Bayyrak Değişimi
Akçaray’ın günlük sefer sayısı 269’a çıkıyor Akçaray’ın günlük sefer sayısı 269’a çıkıyor
1 Mart’ın acısı yüreklerimizde hala taze 1 Mart’ın acısı yüreklerimizde hala taze
‘’Çiftçimizin yanındayız destekçisiyiz’’ ‘’Çiftçimizin yanındayız destekçisiyiz’’
Yukarı Çık

banner341

banner339

çocuk istismarına yönelik cezalar
Başbakan Yardımcısı Akdağ, çocuk istismarı ile ilgili, "Böyle kötü bir fiili işlemiş sonra da yavrumuzun...

Haberi Oku