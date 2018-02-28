Anneler uzaktaki öğrencileri unutmadı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı’nın “Evden Okula Haydi Anneler Spora” projesinin Gölcüklü anneleri, Kars ili Sarıkamış ilçesinin Odalar Köyü’nde bulunan ilköğretim okuluna yardım gönderdi. 1 hafta boyunca kadınlar tarafından toplanan kıyafet, okul araç gereçleri, mont, bot ve ayakkabılar, yaşları 7 ile 12 arasında değişen ihtiyaç sahibi öğrencilere gönderildi.

120 ANNE YARDIM TOPLADI

“Evden Okula Haydi Anneler Spora” projesinin Gölcük’te ikamet eden 120 annesi, Değirmendere Mahallesi’nde spor faaliyetlerini sürdürdüğü spor salonunda toplanan kıyafet, okul araç gereçleri, mont, bot ve ayakkabıları özenle koli haline getirdi. Koli haline getirilen malzemeler, kargoyla ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırılmak üzere yola çıktı. Spor yapmak için proje kapsamında bir araya gelen anneler, “spor bizi ortak paydada buluşturdu” diyerek kendilerini duygulandıran bu anlamlı yardımı tekrar edeceklerini ifade etti.