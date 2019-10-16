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Annelerden sokak hayvanlarına anlamlı destek

“Kocaeli Anne Şehir” projesine katılan anneler, sokak hayvanlarına mama bıraktı.

Annelerden sokak hayvanlarına anlamlı destek

16 Ekim 2019 Çarşamba 10:43

 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığınca yürütülen Kocaeli Anne Şehir Projesi’nin katılımcı üyeleri sokak hayvanları için anlamlı bir destekte bulundu. Anneler, sokak hayvanları için belirlenen noktalara mama bıraktı.

 

SOKAK HAYVANLARI İÇİN TOPLANDILAR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Kadın ve Aile Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen “Kocaeli Anne Şehir Projesi, Kocaelili annelerin hayatına dokunuyor. Proje sayesinde Kocaelili anneler artık durağan bir hayat değil, hareketli bir yaşam sürüyor. Hedeflerine koşan, hobilerine zaman ayıran, daha sosyal bir hayatla tanışan Kocaelili anneler bu kez sokak hayvanları için anlamlı bir projeye imza attı.

 

SOKAKLARA MAMA BIRAKTILAR

“Kocaeli Anne Şehir” projesine Derince ve Körfez ilçelerinden katılan anneler sokak hayvanları için bir araya geldi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü ile birlikte gerçekleştirilen programda annelere kedi ve köpek mamaları verildi. Anneler yaşadıkları ilçelerde belirledikleri alanlara sokak hayvanları için mama bıraktı. Yaklaşan kış şartları nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına destek olan annelerin mutluluğu gözlerinden okundu.







 

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