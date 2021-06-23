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Annemle Kur’an-ı Kerim Öğreniyorum

KO-MEK çocuk ve gençlerin merakla beklediği Kuran-ı Kerim Yaz Okulu kayıtlarına başlıyor.

Annemle Kur'an-ı Kerim Öğreniyorum

23 Haziran 2021 Çarşamba 12:26

  

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları yaz döneminde, özellikle Kocaeli gençliğinin sosyal ve kültürel gelişiminin yanı sıra dini ihtisaslarına da katkı sunacak son derece önemli bir eğitimi daha hayata geçiriyor. KO-MEK, Kur’an-ı Kerim Yaz Kursu açarak 28 Haziran-30 Temmuz tarihleri arasında hafta içi beş gün 10.00-15.00 saatleri arası 7-12 yaş arasındaki çocuklara ve 13-18 yaş arasındaki gençlere Kur’an-ı Kerim Okuma Kursu açıyor.

 

HAYDİ ÇOCUKLAR VE GENÇLER KUR’AN-I KERİM ÖĞRENMEYE

Okulların tatil olmasıyla birlikte yaz tatilini faydalı geçirmek isteyen çocuklar ve gençler Kur-an-ı Kerim öğrenmek için bu yaz da KO-MEK’i tercih ediyor. 07-18 yaş arası tüm çocuk ve yetişkinlerin yararlanabileceği bu eğitimler sıfırdan Elifba ile başlayarak kendini daha fazla geliştirmek ve hatasız okumak isteyenler için de Tecvidli okuma şeklinde gerçekleştirilecek.

 

ANNE ÇOCUK EL ELE KUR-AN’I KERİM ÖĞRENMEYE

Yenilikler ile hayatı kolaylaştıran ve öğrenmenin önemini kursiyerlerin hayatına işleyen KO-MEK, bu kez de bir ilke imza attı. Bu yaz 7-12 yaş arası kursiyerler isterler ise Kur-an’ı Kerim yaz kurslarına anneleri ile katılarak birlikte öğrenebilecekler. Anne çocuk el ele Kur-an’ı Kerim öğreneceği kurslara başvurular ise şimdiden başladı.

 

12 İLÇE DE 40 KURS MERKEZİNDE EĞİTİM VAR

Kur-an-ı Kerim Yaz Okulu 12 ilçe deki kurs merkezlerinde verilecek.

Kursiyer sayısı Pandemi nedeniyle sınıf büyüklüğüne göre ayarlanacak. Kursu başarıyla tamamlayan kursiyerlere katılım belgesi verilecek.

 

BAŞVURULAR KOMEK.ORG ADRESİNE

 

Kur’an-ı Kerim Yaz Okulu’ndan yararlanmak isteyen gençler için başvuru süresi başladı. Başvurular, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kurslarının, www.komek.org sitesinden online yapılacak.

 












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