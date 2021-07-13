Antalya Valisi Ersin Yazıcı ile Belgesel Söyleşi





Antalya bölgesi kültür ve medeniyet tarihimiz açısından çok önemli Antalya sadece turizim deniz kum bölgesi değil Antik kentleri ile binlerce yıllık geçmişi olan bölge .

Erken dönem islam tarihi ile Selçuklu'dan Osmanlı’ya birçok tarih kültür ve vakıf eserleri ilgi ve bakıma muhtaç .

Antalya her gittiğim de Türk İslam tarihi ile ilgili eserleri araştırıp gündeme getirip belgesel çekimleri yapmaktayım.

Önceki gün Antalya valisi sayın Ersin Yazıcıya açık mektup başlıklı yazım üzerine vali beyle uzun bir belgesel söyleşi yaptık önce söz konusu yazımı sizlerle paylaşmak istiyorum.

Vali Ersin Yazıcı dan Açıklama

Dün sabah Antalya valimiz sayın Esin Yazıcı beyle yaptığımız söyleşimde Selçuklu ve Osmanlı dönemi tarihi vakıf eserleri ile ilgili yaptıkları çalışmaları anlattı. Alanya da Gülefşen cami ve Elvan bey medresesinin tamir edildiğini Alanya kalesinde ki Selçuklu eserlerinin yok olmaktan kurtarıldığını açıkladı .

Antalya kale içinde bir çok tarihi Selçuklu ve Osmanlı eserinin kurtarıldığını açıklayan vali bey Antalya’nın sembolü saat kulesinin tamiratına başlanacağını bildirdi. Vakıflar genel müdürü ile görüşme yaptığını bazı vakıf eserlerinin vakıflar tarafından tamir ettirileceğini söyleyen vali Ersin bey Elmalıdaki tarihi eserlerin korunup gelecek kuşaklara kazandırıldığını sözlerine ekledi.