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Apartman Boşluğuna Düşen Köpeği İtfaiye Kurtardı

İzmit`te apartman boşluğuna düşen köpeği Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri kurtardı. Yarası bulunmayan köpek gerekli tüm kontrolleri yapılarak doğaya salındı.

Apartman Boşluğuna Düşen Köpeği İtfaiye Kurtardı

13 Ekim 2020 Salı 09:55

 

Yeşilova Mahallesi’nde apartman boşluğuna düşen köpeği Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri kurtardı

 
APARTMAN BOŞLUĞUNA DÜŞTÜ

Yeşilova Mahallesi Turan Güneş Caddesi üzerindeki bir esnaf apartman boşluğundan köpek sesi geldiğine yönelik ihbarda bulundu. İhbarın ardından Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri harekete geçti. Ekipler bir köpeğin apartman boşluğuna düştüğünü fark etti. Düştüğü yerden ulaşılamayınca itfaiye ekipleri sesi takip ederek köpeğin yerini belirledi.

 

KURTARILIP DOĞAYA SALINDI

Vatandaşlardan izin alınarak köpeğin sesinin geldiği yerdeki duvar itfaiye ekipleri tarafından kırıldı. 10 dakikalık bir çalışmanın ardından apartman boşluğuna sıkışan köpek çıkarıldı. Vücudunda herhangi bir yarası bulunmayan köpek, itfaiye ekibi tarafından bakımları yapılıp, beslendi. Köpek daha sonra doğaya salındı.













 


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