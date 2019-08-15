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Apartmana Yıldırım Düştü

Edinilen bilgiye göre, Kirazpınar Mahallesi Emlak Konut 1 Etap B1 Blokta gök gürültüsünün ardından, çatısında bulunan paratonere yıldırım düşmesi sonucu elektrik tesisatlarında yanma meydana geldi. Düşen yıldırım nedeniyle bina sakinleri büyük panik yaşadı.

Apartmana Yıldırım Düştü

15 Ağustos 2019 Perşembe 10:14

Kısa sürede olay yerine gelen Jandarma ve itfaiye ekipleri binada  meydana gelen kablo yangını kısa sürede kontrol altına aldı ve soğutma işlemlerini gerçekleştirdi.Üst katlarda dumana maruz kalan apartman sakinlerinide İtfaiye merdivenleriyle aşağıya indirildi.Ambulans ait ilk yardım ekipleri dumana maruz kalanlara olay yerinde müdahale etti. Apartman sakinleri, "Sitemize ait B1 bloğa yıldırım isabet etmesi sonucu Paratonere yıldırım isabet etmiş ve elektrik aksamında yangın meydana gelmiş. İlk kez böyle bir olay başımıza geldi. Daha da ciddi sonuçlar olabilirdi. Çok şükür cankaybı yoktu.Binada hasar meydana geldi" dedi.

 

 



 

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