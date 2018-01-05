AR-GE Projeleri Girişime Dönüştü

Kurulduğu günden bu yana lisans, yüksek lisans, doktora öğrencileri ile öğretim üyelerine teknoloji transfer desteği veren Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Teknoloji Transfer Ofisi(TTO) ve Teknoloji Transfer Merkezi (TTM) girişimcilik ekosistemi için yeni projeler gerçekleştirmeye devam ediyor. Teknoloji Transfer Ofisi’nin çalışmaları sonucunda son olarak GTÜ TTO Proje Uzmanlarından Murat ŞAHİN, Onur ARAS ve doktora öğrencisi Nicat CEBRAİLOĞLU’nun AR-GE projeleri, TÜBİTAK 1512- Teknogirişim Sermayesi Desteği Programı (BiGG) ile şirketleşti. Projelere fikirden, ticarileştirmeye kadar ihtiyaç duyulan her türlü desteğin verildiği Gebze TTM Genel Müdürü Dr. Abdurrahman GÜNGÖR konu ile ilgili şunları söyledi; “Girişimcilik ekosistemi içerisinde güçlü bir paydaş olduğumuzun farkındayız. 2023 hedeflerimiz doğrultusunda Türkiye’nin teknolojiyi sadece kullanan değil, üreten olacağının da tecrübesine vardık. GTÜ, bünyesinde bulunan girişimci adayları ile GTÜ’yü Türkiye’nin en güçlü girişimci üniversitesi haline getireceğiz. Bu yıl BİGG desteği alan girişimci adaylarına başarılar diliyor, ülkemize sağlayacakları katma değerden dolayı minnettar olduğumu bildiriyorum.”

GTÜ GİRİŞİMCİLİKTE ÖNCÜ BİR ÜNİVERSİTE

Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Haluk GÖRGÜN GTÜ’nün öğrenciler ve öğretim üyelerinin iş fikirleri için her zaman destekleyici bir üniversite olduğunu söyledi. Görgün göreve geldiği 2014 yılından beri üniversitede üretilen bilginin katma değerli ürüne dönüşmesi için sürekli sanayi çevreleri ile işbirliği içinde olduklarını belirtti. Görgün “Üniversitemiz bünyesinde faaliyet gösteren Gebze TTM, Ar-Ge projelerini şirketleştirmek isteyen akademisyenlerimize destek veriyor. Türkiye’de AR-GE projelerinin nihai sonucunda ticarileşmenin olması gerekmektedir. Bu ülkemiz için ekonomik gelişime de öncü bir rol olacaktır. Türkiye’nin her ne kadar üretim odaklı sanayi altyapısı olsa da hızla artan Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri ile teknoloji tabanlı ürünlerde ortaya çıkmaktadır. GTÜ olarak öğrencilerimizin ve öğretim üyelerimizin iş fikirlerini hayata geçirmek için destekler sunmaktayız. 2018 yılı içerisinde başlatacağımız ‘Girişim Hızlandırma Programı’ ile iş fikirlerinin olgunlaşmasına destek olacağız. BİGG desteği alarak şirketleşen tüm öğrencilerimizi kutluyorum” dedi.