Araç içerisinde ölü olarak bulundu

İtfaiye ve jandarma ekipleri olay yerine intikal ederken olayın intihar mı cinayet mi olduğu olay yeri incelemesinden sonra netlik kazanacak.

KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Aracın uzun süredir bölgede olduğunu fark eden ve içerisinde hareketsiz duran birini gören vatandaşlar, jandarma ve polis ekiplerine haber verdi. Ekipler olay yerine geldiğinde aracın çalışır vaziyette olduğunu gördü. Şahsın kimliğinin belirlenmesinin ardından olay yerine gelen yakınları karşılaştıkları manzara karşısında yasa boğuldu. Yakınlarının dün geceden beri Burhan Yaman'dan haber alamadıkları öğrenildi. Burhan Yaman'ın evli ve 2 çocuk babası, aynı zamanda Brisa'da çalıştığı öğrenildi.