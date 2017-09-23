Aracı Şehirler Forumu’nun açılışı yapıldı

ARACI ŞEHİRLERİN POTANSİYELİ

Çeşitli sunum ve işbirliği protokollerinin yanı sıra küresel ve yerel platformlarda sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin uygulanabilmesinde aracı (orta ölçekli) şehirlerin önemi ve geleceğe dönük stratejilerin ele alınacağı ikin günlük platform toplantılarının açılışında bir selamlama konuşması yapan Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, “MEWA bölgesinden ve Türkiye’nin çeşitli şehirlerinden buraya gelen aracı şehir temsilcilerini ve konukları UCLG-MEWA Teşkilatı ve şahsım adına saygıyla selamlıyorum. Bölgesel ve ulusal topraklarında bir aracılık rolü oynayan şehir olarak tanımlanan Aracı Şehirler; kendi sistemleri içerisinde siyasi, ekonomik, çevresel, kültürel ve insani güçler arasında bir diyalog aracılığı potansiyeline sahiptir. Aracı Şehirler dünya kentsel nüfusunun yaklaşık üçte birini oluşturmaktadır.

KENTLERİ GÜÇLENDİRMEK

Özellikler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri bağlamındaki kürsel gündemi, şehirlerimize taşımak ve yaşanan insani krizlerin çözümünde şehirlerin ve kent yönetimlerinin rolünü güçlendirmek zorundayız. Aracı şehirler UCLG MEWA Bölgesel Forumu’nu bunun için bir fırsat olarak görüyorum. Bugün ve yarın insanlık tarihinin en büyük medeniyet duraklarından biri olan Nevşehir’de yani Kapadokya’dayız. Ev sahipliği için Nevşehir Belediyesi’ne ve değerli başkanımıza teşekkür ediyorum. Dünyadaki mevcut kentleşme trendi, aracı şehirlerin kendi gündemlerini oluşturmalarını da zaruri kılmaktadır.

ARACI ŞEHİRLER DEKLARASYONU

Bugün imzalayacağımız Aracı Şehirler Deklarasyonu, bu yöndeki küresel kararlılığa yerelden verdiğimiz güçlü destek ve bir katkı olacaktır” ifadelerini kullandı. Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA)’nın Aracı Şehirler Bölgesel Forumu’na Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, UCLG-MEWA Genel Sekreteri Mehmet Duman, Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver, UCLG Aracı Şehirler Forumu Başkanı Mohamed Sefıanı, UCLG Genel Sekreter Yardımcısı Emilia Saız, UCLG MEWA Eşbaşkanı Mohamed Saasıeh, UCLG Başkanı Parks Tau, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı, Gebze Belediyesi Başkan Yardımcısı Sadık Albayrak katılıyor.