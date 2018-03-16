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Aralık ayı işsizlik verileri

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, aralık ayında 2,3 puanlık azalış ile yüzde 10,4 seviyesinde gerçekleşen işsizlik oranını olumlu karşıladıklarını, bu oranın 2018 yılında yüzde 10,9’un altında gerçekleşmesini beklediklerini bildirdi.

Aralık ayı işsizlik verileri

16 Mart 2018 Cuma 09:31

Zeytinoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, dönemsel olarak bakıldığında işsizlik oranında 2017 yılını yüzde 10,9 seviyesinde kapadıklarını, geçen yıl başlatılan istihdam seferberliği ve bu kapsamdaki teşviklerin olumlu sonuçlarını gördüklerini ifade etti.

Geçen yılın tamamındaki gidişatın 2016'dan iyi olduğunu, aralık ayında 2,3 puanlık azalış ile yüzde 10,4 seviyesinde gerçekleşen işsizlik oranını olumlu karşıladıklarını aktaran Zeytinoğlu, "2018'de alınan tedbirlerin sonuçlarını daha net göreceğimizi bekliyoruz. 2018 yılını yüzde 10,9’un altında bir işsizlik oranı ile kapatacağımızı düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Aralık ayında işsizlik oranının kasım ayının 0,1 puan üzerinde gerçekleşmesini de değerlendiren Zeytinoğlu, şunları kaydetti:

"Geçmiş yılların trendlerine baktığımızda, yılın son ayındaki işsizlik oranının bir önceki ayın 1-2 puan üzerinde gerçekleşmesini bekleriz. 2017'de kasımdan aralığa 0,1 puan gibi düşük bir artışla kapamamızı olumlu değerlendiriyoruz. Bununla birlikte ocakta sezonsal etkiyle iyileşme bekliyoruz. 2017 yılı ocak-aralık döneminde 1 milyon 616 bin kişiye istihdam sağlandı. 2016'nın aynı döneminde bu rakam sadece 394 bin kişiydi. 2016'nın 4 katı fazla istihdam yaratılmış olmasını sevindirici buluyoruz. İstihdama katılım bu kadar artarken işsizlik oranımızın hala yüksek seyretmesini, ülkemizde misafir olan Suriyelilerin iş gücüne katılımlarının da etkilediğini düşünüyoruz."

Zeytinoğlu, genç nüfustaki işsizlik oranında temmuzdan itibaren kademeli olarak gerileme olduğunu, genç nüfustaki işsizliğin geçen aralıkta, 2016 aralık ayına göre 4,8 puan gerileyerek 19,2 seviyesine inmesini sevindirici bulduklarını belirtti.

- Bütçe gerçekleşmeleri

Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan bütçe gerçekleşmelerine ilişkin de değerlendirmede bulunan Zeytinoğlu, şubat ayında bütçenin 1,9 milyar lira açık verdiğini anımsatarak, bütçe gelirlerinde 30'luk artışın da bütçenin geleceği açısından olumlu sinyaller verdiğini ifade etti.

Bütçeye en fazla katkının şubatta vergi gelirlerinden yansıdığını belirten Zeytinoğlu, "Vergi gelirleri şubat ayında yüzde 31,4, yılın ilk iki ayında ise 18,3 oranında arttı. Şubat’ta giderlerdeki artış ise yüzde 17 oldu. Tabii, enflasyonun yüzde 10 civarında olduğu ortamda giderler tarafında biraz daha tutucu davranılabileceğini düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



AA
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