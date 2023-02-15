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Arama kurtarma çalışmaları sırasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

Kocaeli'den Kahramanmaraş'a giden Beşir Derneği Doğu Marmara Bölge Müdürü Metin Doruklu, arama kurtarma çalışmaları sırasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Arama kurtarma çalışmaları sırasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

15 Şubat 2023 Çarşamba 11:42

  Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde ikamet eden Metin Doruklu, yardım çalışmaları için iki büyük depremin merkez üssü Kahramanmaraş'a gitti. Doruklu, Kahramanmaraş'ta arama kurtarma çalışmaları esnasında geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Doruklu, vefatından 1 gün önce yaptığı paylaşımında, "Depremin 8. günü de bitmek üzere saat 22.00. Bir cana ulaşabilmek adına ekiplerimiz ile birlikte gece gündüz çalışıyoruz. Çıkmadık candan umut kesilmez, canlı çıkardıklarımızın sevincini, vefat etmiş olanların acısını paylaşıyoruz. Onları teselli ediyoruz, tarifi zor bir acı. Rabbim sabır versin, tüm arama kurtarma ekiplerine güç kuvvet versin" ifadelerini kullanmıştı. 






İHA
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