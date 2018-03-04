Arama Kurtarma Ekibine Eğitim

Kocaeli AFAD İl Müdürlüğü, “O Kahraman Benim” projesi kapsamında gönüllülük çalışmalarını kurumsal boyuta taşımak üzere çalışmalarını yoğunlaştırdı. Kocaeli AFAD tarafından arama kurtarma ekibi oluşturma fikrine İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan’ın sıcak yaklaşarak destek vermesiyle başlayan süreç başvuru yapan gönüllü Belediye personelinin eğitimleriyle devam ediyor.



Proje kapsamında hazırlanan ve önümüzdeki günlerde imza altına alınacak Protokole göre 20 kişi ile tasarlanan arama kurtarma ekibi için yoğun personel ilgisiyle karşılaşıldı. Başvuru yapan 63 gönüllü personeli, İzmit Belediye Meclis Salonunda Belediye Başkan Yardımcısı Güray Oruç’un da katıldığı toplantıda AFAD İl Müdürü Salim Tekoğul bilgilendirdi. Gönüllülük süreciyle ilgili soruların da yanıtlandığı toplantı ardından AFAD İl Müdürlüğünde 3 günlük eğitim verildi.

Kocaeli AFAD Müdürlüğünde gerçekleşen programda temel afet bilinci ve hafif arama kurtarma eğitimlerini AFAD Eğitim Uzmanları Sebahattin Yaşa, Orhan Turan, Rahmi Sıdar, Bülent Demir ve Turgut Bostancı verdi.