Aras Engelliler Haftası'nı Kutladı

"Kıymetli Kocaelili hemşehrilerim,

Hepinizin Engelliler Haftası'nı kutluyorum.

Umuyorum ki bu Engelliler Haftası, bu hassas konu hakkında toplum ve iktidar nezdinde gereken farkındalığın sağlanmasına vesile olur. Engelli vatandaşlarımızın çözüm bekleyen sorunları bir an evvel çözüme kavuşur.

Bugünkü rakamlar ile, ülke nüfusumuzun %12,29'u engelli vatandaşlarımızdan oluşmaktadır. Böyle büyük bir nüfusa sahip olan bir kitlenin sorunları ötelenemez, mutlaka çözüme kavuşturulmalıdır.

Engelli vatandaşlarımızın yasalar ve toplum nezdinde pozitif ayrımcılığa sahip olması da son derece önemlidir.

Yeniden Refah Partisi önce ahlak ve maneviyat düsturunu benimseyen milli görüş çizgisinin tek ve gerçek temsilcisidir.

Refah iktidarında engelli yurttaşlarımızın standartları, dünyanın en gelişmiş sosyal politikalarını uygulayan ülkelerin standardının da üzerine çıkarılacaktır. Çünkü bir ülkenin gelişmesini, engelli bireyine, gençliğine ve kadınına yaptığı yatırım ile doğru orantılıdır.

Engellilerin refahına yönelik en büyük hizmetler bilindiği üzere, Pr. Dr. Necmettin Erbakan'ın başbakanlığı döneminde yapılmıştır.

Bu çalışmaların bazıları şunlardır;

-30 Mayıs 1997 tarihinde çıkarılan 571 sayılı kanun hükmünde kararname ile başbakanlığa bağlı Özürlüler İdaresi Başkanlığı kurularak, engellilerin sorunlarının çözümünü devlet resmen üzerine almıştır.

-Tıbbı hizmetlerin engellilere ücretsiz sunulması, eğitim alanında engellilerin ihtiyacına cevap veren düzenlemelerin yapılması, mesleki rehabilitasyon ve istihdam alanlarında gerekli çalışmaların yürütülmesi, sosyal hayata uyum kapsamında gereken düzenlenmelerin yapılması bu başkanlığın çalışmaları ile mümkün olmuştur.

-6 Haziran 1997 tarihli 572 sayılı kanun hükmünde kararname ile 1580 sayılı belediye kanununun 15. Maddesine ekleme yapılarak; ulaşım araçlarının engellilerin ulaşımına uygunluğu sağlamak, engelli vatandaşların toplu taşıma hizmetinden ücretsiz olarak yararlanmalarını sağlamak, belediyelerce işletilen veya kiraya verilen büfeleri ve otoparklar benzeri tesislerin engelliler tarafından işletilmesine olanak ve kolaylık sağlamak, resmen belediyelerin görevi haline gelmiştir.

-İmar kanununda değişiklik yapılarak; yapılan binalarda engelli vatandaşların kullanımını kolaylaştıracak değişiklik ve düzenlemeler kanuni zorunluluk haline getirilmiştir.

-2828 sayılı sosyal hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu kanununda ilgili değişiklik yapılarak, ilk defa bir kanun metninde engelli olmanın tanımı yapılmıştır.

-Kanun metinlerinde bulunan, sakat, kör, sağır gibi incitici ifadeler kaldırılmıştır.

-657 sayılı devlet memurları kanununda değişiklik yapılarak, engelli vatandaşlarımıza devlet memurluğu olanağı tanınmış, bu kapsamdaki alımlar normal kadroların alım kontenjanlarından ayrı tutulmuştur. Devlet kurumlarına engelli çalıştırma zorunluluğu ve kontenjanı getirilmiştir.

-298 sayılı seçimlerin temel hükümleri ve seçmen kütükleri hakkındaki kanunda değişiklik yapılarak engelli vatandaşların oy kullanmaları kolaylaştırılmıştır.

-30 Mayıs 1997 tarihinde çıkarılan 573 sayılı kanun hükmünde kararname ile engellilere yönelik özel eğitim esaslarını düzenlenmiş, bu kapsamda engelli bireylerin okul öncesi eğitiminden, üniversite eğitimine kadar olan eğitim hayatının tamamı bir bütün içerisinde ele alınarak gereken yasal düzenlemeler yapılmıştır.

-Engelli çocukların eğitimlerinin özel olarak planlanması için milli eğitim mevzuatında değişiklik yapılmıştır.

-Ve 3 Aralık günü ülkemizde Engelliler Günü ilan edilmiştir.

Bugün dahi mevcut duruma bakıldığında görülecektir ki; engelliler konusunda milli görüşün ortaya koyduğu çizginin çok gerisinde bulunuyoruz. Yapılan kanuni düzenlemelerin bazısı uygulanmıyor, bazısı göz ardı ediliyor.

Yeniden Refah Partimizin iktidarında engelli vatandaşlarımızın sorunlarını çözmeye kaldığımız yerden devam edeceğiz.

Binlerce yıllık vakıf kültürü ve geleneği olan büyük bir milletin bugünkü temsilcileri olan bizler, bu alanda dünyanın standartlarını yeniden belirleyeceğiz."