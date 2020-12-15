Aras Nehri’nden Kültür ve Medeniyet Tarihimiz Akar

da belgeselcinin not defteri köşesin de makale olarak yazdığımız yazıyı sizlerle paylaşıyoruz

da belgeselcinin not defteri köşesin de makale olarak yazdığımız yazıyı sizlerle paylaşıyoruz

olarak çektiğimiz belgesel de yer verip. Gebze Gazetesi

olarak çektiğimiz belgesel de yer verip. Gebze Gazetesi

olarak araştırma yapıp Azerbaycan Karabağ Zaferi ile ilgili Devrialem

olarak araştırma yapıp Azerbaycan Karabağ Zaferi ile ilgili Devrialem

Aras nehri ile ilgili

Aras nehri ile ilgili

Ben senden ayrılmazdım

Ben senden ayrılmazdım

Ben senden ayrılmazdım

İran Türkiye arasında büyük olay ve diplomatik krize neden olan Aras şiirini birlikte okuyalım .

İran Türkiye arasında büyük olay ve diplomatik krize neden olan Aras şiirini birlikte okuyalım .

İran Türkiye arasında büyük olay ve diplomatik krize neden olan Aras şiirini birlikte okuyalım .

Aras üzerine en önemli ve anlamlı şiiri

Aras üzerine en önemli ve anlamlı şiiri

Aras üzerine en önemli ve anlamlı şiiri

İran Türkiye arasında büyük olay ve diplomatik krize neden olan Aras şiirini birlikte okuyalım.

İran Türkiye arasında büyük olay ve diplomatik krize neden olan Aras şiirini birlikte okuyalım.

İran Türkiye arasında büyük olay ve diplomatik krize neden olan Aras şiirini birlikte okuyalım.

Aras üzerine en önemli ve anlamlı şiiri Azeri Şair Bahtiyar Vahapzade yazmış, Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan Karabağ Zaferi geçit törenlerinde okumuştu.

Aras üzerine en önemli ve anlamlı şiiri Azeri Şair Bahtiyar Vahapzade yazmış, Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan Karabağ Zaferi geçit törenlerinde okumuştu.

Aras üzerine en önemli ve anlamlı şiiri Azeri Şair Bahtiyar Vahapzade yazmış, Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan Karabağ Zaferi geçit törenlerinde okumuştu.

Ben senden ayrılmazdım

Ben senden ayrılmazdım

Ben senden ayrılmazdım

da Belgeselcinin Not Defteri köşesinde makale olarak yazacağız.

da Belgeselcinin Not Defteri köşesinde makale olarak yazacağız.

olarak araştırma yapıp, Azerbaycan Karabağ Zaferi ile ilgili Devri Alem

olarak araştırma yapıp, Azerbaycan Karabağ Zaferi ile ilgili Devri Alem

Aras nehri ile ilgili

Aras nehri ile ilgili

Büyükelçiler bakanlıklara çağrıldı, demeçler verilip eleştiriler yapıldı, deyim yetinde ise İran ne yapacağını şaşırdı.

Büyükelçiler bakanlıklara çağrıldı, demeçler verilip eleştiriler yapıldı, deyim yetinde ise İran ne yapacağını şaşırdı.

Büyükelçiler bakanlıklara çağrıldı, demeçler verilip eleştiriler yapıldı, deyim yetinde ise İran ne yapacağını şaşırdı.

Sözlerine devam eden Erdoğan, ‘Güzelliğine kurban olduğumuz Laçın artık özgürdür. Laçın gibi, Şuşa gibi Fuzuli, Cebrail, Zengilan Kubatlı, Ağdam ve Kelbecer de artık özgürdür. Bugün büyük mücahid Ahmet Cevat Bey’in ruhunun şâd olduğu gündür. Bugün Nuri Paşa’nın, Enver Paşa’nın Kafkas İslam Ordusunun yiğit neferlerinin ruhunun şâd olduğu gündür. Bugün Azerbaycan şehitlerinin serdarı Mübariz İbrahimov’un ruhunun şâd olduğu gündür.’ diye konuştu.

Sözlerine devam eden Erdoğan, ‘Güzelliğine kurban olduğumuz Laçın artık özgürdür. Laçın gibi, Şuşa gibi Fuzuli, Cebrail, Zengilan Kubatlı, Ağdam ve Kelbecer de artık özgürdür. Bugün büyük mücahid Ahmet Cevat Bey’in ruhunun şâd olduğu gündür. Bugün Nuri Paşa’nın, Enver Paşa’nın Kafkas İslam Ordusunun yiğit neferlerinin ruhunun şâd olduğu gündür. Bugün Azerbaycan şehitlerinin serdarı Mübariz İbrahimov’un ruhunun şâd olduğu gündür.’ diye konuştu.

Sözlerine devam eden Erdoğan, ‘Güzelliğine kurban olduğumuz Laçın artık özgürdür. Laçın gibi, Şuşa gibi Fuzuli, Cebrail, Zengilan Kubatlı, Ağdam ve Kelbecer de artık özgürdür. Bugün büyük mücahid Ahmet Cevat Bey’in ruhunun şâd olduğu gündür. Bugün Nuri Paşa’nın, Enver Paşa’nın Kafkas İslam Ordusunun yiğit neferlerinin ruhunun şâd olduğu gündür. Bugün Azerbaycan şehitlerinin serdarı Mübariz İbrahimov’un ruhunun şâd olduğu gündür.’ diye konuştu.

Ben senden ayrılmazdım

Ben senden ayrılmazdım

Ben senden ayrılmazdım

Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan’ın Ermenistan’a karşı Dağlık Karabağ’daki zaferini kutlamak için düzenlenen Zafer Geçidi Töreni’nde önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ‘Aras, türküsünü daha güçlü çığıracak. Karabağ şikestesini okuyan nefesler daha yüksek daha güçlü çıkacaktır.’ ifadelerini kullanarak, Aras türküsünün sözlerini okudu;

Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan’ın Ermenistan’a karşı Dağlık Karabağ’daki zaferini kutlamak için düzenlenen Zafer Geçidi Töreni’nde önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ‘Aras, türküsünü daha güçlü çığıracak. Karabağ şikestesini okuyan nefesler daha yüksek daha güçlü çıkacaktır.’ ifadelerini kullanarak, Aras türküsünün sözlerini okudu;

Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan’ın Ermenistan’a karşı Dağlık Karabağ’daki zaferini kutlamak için düzenlenen Zafer Geçidi Töreni’nde önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ‘Aras, türküsünü daha güçlü çığıracak. Karabağ şikestesini okuyan nefesler daha yüksek daha güçlü çıkacaktır.’ ifadelerini kullanarak, Aras türküsünün sözlerini okudu;

Zarif, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, Bakü’de kötü olarak tabir ettiği şeyin, Aras’ın kuzeyindeki bölgelerin İran anavatanından zorla ayrılmasına atıfta bulunduğu bilgisi verilmedi. Azerbaycan Cumhuriyeti’nin egemenliğine zarar verdiğinin farkında değil miydi?” ifadelerini kullandı

Zarif, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, Bakü’de kötü olarak tabir ettiği şeyin, Aras’ın kuzeyindeki bölgelerin İran anavatanından zorla ayrılmasına atıfta bulunduğu bilgisi verilmedi. Azerbaycan Cumhuriyeti’nin egemenliğine zarar verdiğinin farkında değil miydi?” ifadelerini kullandı

Zarif, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, Bakü’de kötü olarak tabir ettiği şeyin, Aras’ın kuzeyindeki bölgelerin İran anavatanından zorla ayrılmasına atıfta bulunduğu bilgisi verilmedi. Azerbaycan Cumhuriyeti’nin egemenliğine zarar verdiğinin farkında değil miydi?” ifadelerini kullandı

Okunan Aras şiirinden rahatsız olan İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla “Kimse sevgili Azerbaycan’ımız hakkında konuşamaz” diyerek Erdoğan’ın okuduğu şiire tepki göstermişti.

Okunan Aras şiirinden rahatsız olan İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla “Kimse sevgili Azerbaycan’ımız hakkında konuşamaz” diyerek Erdoğan’ın okuduğu şiire tepki göstermişti.

Okunan Aras şiirinden rahatsız olan İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla “Kimse sevgili Azerbaycan’ımız hakkında konuşamaz” diyerek Erdoğan’ın okuduğu şiire tepki göstermişti.

Daha sonda İran’ın Ankara büyükelçisi Türk Dışişleri bakanlığına çağrılarak Türkiye’nin tepkisi iletildi, gerginlik tırmanırken Türk Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu İran Dışişleri Bakanını arar ve iş tatlıya bağlanır.

İran’ı bu kadar rahatsız eden, Aras Türküsü ve Şiirine ilham kaynağı olan Aras Nehri nereden doğar? Aras Nehri’nin kültür, medeniyet ve zaferler tarihimizdeki yeri ve önemi nedir ? İran neden bu şiirden bu kadar çok korktu?

Evet Azerbaycan nüfusunun yarısı Azeri Türkü, İran’da yaşayan Azeri Türkleri tüm baskılar ve asimilasyona rağmen din, dil ve kültürlerini koruyor.

Türkmen sahra bölgesinde yaşayan iki milyon Oğuz Türkü, ölüm kalım mücadelesi vererek hayatlarına devam ediyor.

İran’da yaşayan 40 milyona yakın Azeri Türkü her gün Aras Nehri’nin sularına bakarak dertlerini, sorun ve sıkıntılarını Aras’a anlatıyor, Aras Nehrine söylüyor, gönüllerindeki yanan ateşi Erzurum Dumlubaba Dağlarının binlerce metre yüksekliğindeki zirvelerden doğan Aras Nehri’nin serin suları ile soğutuyor.

“Aras’ı ayırdılar

Kum ile doldurdular;

Ben senden ayrılmazdım

Zor ile ayırdılar,

Ay Lâçin, can Lâçin,

Men sene kurban Lâçin”

İran bu şiiri neden sevmiyor?

Aras, İran’ın Erdebil ve Doğu Azerbaycan vilayetlerinden de geçen bir sınır nehri. Aras Nehri, İran’da yaşayan Azeriler için çok şey ifade eder, iranda yaşayan Azerilerin sembolü olarak görülür.