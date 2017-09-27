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Araştırma Üniversitesi GTÜ'ye ne katacak?

Türkiye’nin göz bebeği Üniversitelerinden, Bölgemizin gururu Gebze Teknik Üniversitesi, artık Araştırma Üniversitesi oldu. Peki bundan sonra ne olacak?

Araştırma Üniversitesi GTÜ'ye ne katacak?

27 Eylül 2017 Çarşamba 13:03

Türkiye’nin göz bebeği Üniversitelerinden, Bölgemizin gururu Gebze Teknik Üniversitesi, artık Araştırma Üniversitesi oldu. 2014 yılının sonunda yapılan değişiklikle Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü iken Gebze Teknik Üniversitesi adını ve yapısı da buna göre şekillenen GTÜ, yeni yapılanmada Türkiye’nin 10 Araştırma Üniversitesi’nden birisi oldu. Müjdeli Haberi Akademik Yıl Açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi. Üniversitelerde ki yeni yapılanmayı anlatan Erdoğan, aralarında Gebze Teknik Üniversitesi’nin de olduğu Türkiye’nin en iyi 10 Üniversitesi’nin artık Araştırma Üniversitesi olduğunu ifade etti.

ARAŞTIRMA ÜNİVERSİTESİ NELER SAĞLAYACAK?

Peki Araştırma Üniversitesi, GTÜ’ye ne katkı sağlayacak? ABD ‘de ki Üniversitelerin yapısı göz önüne alınarak yapılan değişikle, Araştırma Üniversiteleri  Seçkin öğretim üyeleri, Yıldız araştırmacı öğretim üyeleri, Düşük ders yükleri, Seçkin lisansüstü öğrenciler, Yeterli parasal kaynak, Zengin kütüphane, Geniş fiziksel olanaklar sunuyor.

ERDOĞAN ÖNEM VERİYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamasıyla Araştırma Üniversitesi olan kurumlar ise şu şekilde oluştu: “Ankara Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, İzmir İleri teknoloji Üniversitesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi. Yedek olarak belirlenen üniversiteler de şunlardır. Çukurova Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi, Uludağ Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi.” Bu Üniversitelerin çok önemli bir rol üstleneceğini dile getiren Erdoğan, Rektörleri de kutladı. Törende, GTÜ Rektörü Prof.Dr. Haluk Görgün de yer aldı.

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