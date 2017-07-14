Ardahan'lılar Darıca Sahile Sığmadı

Ardahan’lı sanatçılar seslendirdiği birbirinden güzel türkülerle sahili dolduran binlerce vatandaşa türkü ziyafeti verirken, gecenin açılış konuşmasını yapan Darıca Ardahanlılar Dernek Başkanı Nebi Çelik, ”Kıymetli hemşerilerim ve çok değerli misafirlerimiz hepinizi saygı ve sevgi ile selamlıyorum, hepiniz gecemize hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Bu güzel programda bizlere memleketimiz Ardahan’ı tanıtma imkanı veren kıymetli Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak’a teşekkür ediyor hepinize iyi eğlenceler diliyorum’’ diyerek iyi eğlenceler diledi.

ARDAHAN’LA GÜZEL PROJELERE İMZA ATTIK

Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak ise programa katılımlarından dolayı herkese teşekkür ederek, Ardahan’la kardeş şehir olduklarını ve birlikte güzel projelere imza attıklarını ifade etti. Başkan Karabacak, “Kardeş şehrimizin güzel insanları kıymetli Ardahanlı hemşerilerim gecemize hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Birlik ve beraberlik rüzgarlarının estiği Şehirler ve Kültürler Kaynaşmasında bu akşam kardeş şehrimiz Ardahan’dayız. Kendine özgü doğal ve tarihi değerlere sahip, Asya’dan Avrupa’ya geçiş kapısı olan, bir çok medeniyete ev sahipliği yapmış, ovaları, yaylaları, Kura Nehri, Çıldır Gölü, renk renk açan çiçekleriyle güzel ilimiz Ardahan’ın gecesinde sizleri sevgiyle selamlıyor, hepinize iyi eğlenceler diliyorum’’ sözleriyle konuşmasını tamamladı.Programda Ardahan yöresel folklör ekiplerinin gösterileri büyük bir beğeniyle izlenirken , yöresel sanatçılar söyledikleri birbirinden güzel türkülerle sahildeki binlerce vatandaşa eğlenceli saatler yaşattı.