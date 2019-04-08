Arıkboğa başkan yardımcısı oldu!

Mesleki ve siyasi tecrübesini bundan sonra Çayırova’da başkan yardımcısı olarak sürdürecek olan Arıkboğa, AK Parti Çayırova ilçe teşkilatında kurucu ilçe yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmıştı.

ARIKBOĞA KİMDİR?

Mesleki ve siyasi tecrübesi ile önemli bir göreve getirilen AV. Sadettin Arıkboğa1966 yılında Bolu Göynük'te doğdu. 1990 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olduktan sonra uzun yıllar Gebze'de serbest avukatlık yaptı. Serbest avukatlık yaparken Gebze , Darıca ve Çayırova Belediyesinin zaman zaman avukatlık ve hukuk danışmanlıklarını yaptı. 1991 yılından bu yana yaptığı avukatlık mesleğinde önemli davalar üstlendi.

Ak Partinin kurulduğu yıllarda bir dönem Ak Parti Gebze İlçe Yönetiminde siyaset yaptı. Çayırova'nın İlçe olmasından sonra Çayırova'da Ak Parti Kurucu İlçe yönetiminde başkan yardımcılığı görevinde bulundu. 31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti’den meclis üyesi adayı oldu ve Ak Parti Çayırova Seçim Koordinasyon Merkezinde aktif görev üstlendi.

Gebze ve Çayırova’da geniş bir kesim tarafından tanınan Sadettin Arıkboğa, serbest avukat olarak çalışmakta iken 31 Mart seçimlerinde Ak Parti’den Çayırova Belediyesi Meclis üyeliğine seçildi. Sahip olduğu siyasi ve hukuki tecrübelerini bundan böyle Çayırova Belediyesinde başkan yardımcısı olarak sürdürecek.