Arıtma Kuyusuna Düşen Tekniker Kurtarıldı

Alınan bilgiye göre, Hacı Alim Mahallesi Çağla Sokak'ta faaliyet gösteren bir kağıt fabrikasına denetime gittiği öğrenilen arıtma teknikeri Turgay Taşer (60), ayağının takılması sonucu yaklaşık 5 metre yüksekliğindeki su arıtma deposunun içine düştü.
İşçilerin haber vermesi üzerine, fabrikaya itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaralanan Taşer'i vince bağlanan sedyeyle su arıtma kuyusundan çıkardı.
Sağlık ekiplerince İzmit Seka Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Taşer’in vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluştuğu ancak genel durumunun iyi olduğu öğrenildi.