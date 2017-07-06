Arıtma Kuyusuna Düşen Tekniker Kurtarıldı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde denetim için gittiği kağıt fabrikasında, 5 metre yüksekliğindeki su arıtma kuyusuna düşen tekniker, vinç yardımıyla çıkarıldı

(AA) - Kocaeli'nin Kartepe ilçesindeki bir kağıt fabrikasına denetim yapmak üzere gelen arıtma teknikeri, düştüğü kuyudan vinçle kurtarıldı.