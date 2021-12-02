Arızlı Camii’nin Minaresini Büyükşehir Onaracak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi A Takımı ekiplerince, yaşanan şiddetli lodosun etkisiyle yan yatan İzmit Arızlı Mahallesi’ndeki caminin minaresi, alınan güvenlik önlemlerinin ardından vinçle olay yerinden kaldırıldı. Minare, Büyükşehir tarafından bakım, onarım ve güçlendirme işlemleri yaptırıldıktan sonra, yerine monte edilecek.

A TAKIMI HER YERDE

Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Kırsal Hizmetler Şube Müdürlüğü bünyesinde görev yapan “A Takımı” ekipleri, özellikle kırsal mahallelerde lodos nedeniyle yaşanan olumsuzluklara müdahale ederek, vatandaşların yardımına koştu. Yola devrilen çatı, ağaç ve ağaç dallarının kaldırarak, temizliğini gerçekleştiren ekipler, ayrıca zarar gören ahır ve samanlıklardaki olumsuzluklara da müdahale ederek, vatandaşlara yardımcı oldu.

BÜYÜKŞEHİR MİNAREYİ GÜÇLENDİRECEK

Şiddetli lodos nedeniyle İzmit Arızlı Mahallesi Merkez Camii’nin minaresinin yan yatması üzerine hemen olay yerine giden A Takımı ekipleri, devrilme tehlikesi bulunan minareye müdahale etti. Çelik konstrüksiyon kısımlarına kaynak yaparak sağlamlaştıran ekipler, minarenin devrilerek evlere ve vatandaşlara zarar vermesini önledi. Ekipler, daha sonra çevrede alınan güvenlik önlemlerinin ardından, minareyi vinç yardımıyla kaldırarak, TIR’a yerleştirdi. Hasar gören çelik konstrüksiyon minare, Büyükşehir Belediyesince bakım, onarım ve güçlendirme işlemleri tamamlandıktan sonra, yerine monte edilecek.

MUHTAR MENTEŞ’TEN TEŞEKKÜR

Arızlı Mahalle Muhtarı Ruhan Menteş, pazartesi akşamı şiddetli lodos ve kötü hava koşulları nedeniyle caminin minaresinin yan yattığını belirterek, desteklerinden dolayı Büyükşehir Belediyesine, AFAD ve Jandarma ekiplerine teşekkür etti.













