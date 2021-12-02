GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Arızlı Camii’nin Minaresini Büyükşehir Onaracak

Lodos ve sağanak yağış nedeniyle yan yatan İzmit Arızlı Merkez Camii’nin minaresi, Büyükşehir A Takımı ekiplerince vinç yardımıyla kaldırıldı

Arızlı Camii'nin Minaresini Büyükşehir Onaracak

02 Aralık 2021 Perşembe 12:05


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi A Takımı ekiplerince, yaşanan şiddetli lodosun etkisiyle yan yatan İzmit Arızlı Mahallesi’ndeki caminin minaresi, alınan güvenlik önlemlerinin ardından vinçle olay yerinden kaldırıldı. Minare, Büyükşehir tarafından bakım, onarım ve güçlendirme işlemleri yaptırıldıktan sonra, yerine monte edilecek.

 

A TAKIMI HER YERDE

Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Kırsal Hizmetler Şube Müdürlüğü bünyesinde görev yapan “A Takımı” ekipleri, özellikle kırsal mahallelerde lodos nedeniyle yaşanan olumsuzluklara müdahale ederek, vatandaşların yardımına koştu. Yola devrilen çatı, ağaç ve ağaç dallarının kaldırarak, temizliğini gerçekleştiren ekipler, ayrıca zarar gören ahır ve samanlıklardaki olumsuzluklara da müdahale ederek, vatandaşlara yardımcı oldu.

 

BÜYÜKŞEHİR MİNAREYİ GÜÇLENDİRECEK

Şiddetli lodos nedeniyle İzmit Arızlı Mahallesi Merkez Camii’nin minaresinin yan yatması üzerine hemen olay yerine giden A Takımı ekipleri, devrilme tehlikesi bulunan minareye müdahale etti. Çelik konstrüksiyon kısımlarına kaynak yaparak sağlamlaştıran ekipler, minarenin devrilerek evlere ve vatandaşlara zarar vermesini önledi. Ekipler, daha sonra çevrede alınan güvenlik önlemlerinin ardından, minareyi vinç yardımıyla kaldırarak, TIR’a yerleştirdi. Hasar gören çelik konstrüksiyon minare, Büyükşehir Belediyesince bakım, onarım ve güçlendirme işlemleri tamamlandıktan sonra, yerine monte edilecek.

 

MUHTAR MENTEŞ’TEN TEŞEKKÜR

Arızlı Mahalle Muhtarı Ruhan Menteş, pazartesi akşamı şiddetli lodos ve kötü hava koşulları nedeniyle caminin minaresinin yan yattığını belirterek, desteklerinden dolayı Büyükşehir Belediyesine, AFAD ve Jandarma ekiplerine teşekkür etti.






Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Kandıra Belediyesi Hizmet Binası Gün Sayıyor Kandıra Belediyesi Hizmet Binası Gün Sayıyor
5 Körüklü Otobüs Büyükşehir’e Teslim Edildi 5 Körüklü Otobüs Büyükşehir’e Teslim Edildi
Çayırova’da Engelliler Günü Programı Çayırova’da Engelliler Günü Programı
Zabıta ve Emniyetten Gebze’de Kafe Denetimleri Zabıta ve Emniyetten Gebze’de Kafe Denetimleri
BAŞKAN MUZAFFER BIYIK’TAN 3 ARALIK DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ MESAJI BAŞKAN MUZAFFER BIYIK’TAN 3 ARALIK DÜNYA ENGELLİLER...
Gebze’de Toplu Taşımaya Yeni Düzenleme Gebze’de Toplu Taşımaya Yeni Düzenleme
Yukarı Çık

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner378

Kandıra Belediyesi Hizmet Binası Gün Sayıyor
Tüm birimleri tek çatıda toplayacak olan Kandıra Belediyesi yeni hizmet binası, açılış için gün sayıyor

Haberi Oku