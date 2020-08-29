Vatan Partisi Kocaeli İl Başkanı Yalçın Arslan mesajında şu afadelere yer verdi,
"Türk Milleti olarak bu yıl, Büyük Önder Mustafa Kemal ATATÜRK’ün emri ile 26
Ağustos 1922 tarihinde başlayan ve 30 Ağustos’ta sona eren Büyük Taarruz ile
kazandığımız dünyaya örnek zaferimizin 98 Yıldönümünü kutluyoruz.
Emperyalizme karşı kazandığımız İstiklal Savaşımızın rövanşını almak amacıyla dış
güçler, her fırsatta ülkemiz içindeki ihanet çeteleri ve yerli işbirlikçileri ile bugün yine
intikam ateşleri içindeler.
15 Temmuz 2016’da Devletimizin her kurumunun içine sızmış Gladyosu ile son silahlı
güçlerini de kaybeden dış mihraklar, çevremizde yarattıkları ateş çemberi ile
kaybettikleri mevzilerini kazanma hayallerinin senaryolarını hayata geçirmeye
çalışıyorlar.
Bunun en son örneği; Başta ABD, İsrail, GKRY ve Yunanistan’ın, Mavi Vatanımızdaki
uluslararası hak ve hukuk dışı korsan davranışlarını, Libya ile olan münhasır ekonomik
bölge anlaşmamıza ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ve Ülkemizin Ege ile
Akdeniz’deki kıta sahanlığı gerçeğinin getirdiği yasal kullanım haklarımıza rağmen silah
gösterme küstahlığına kadar vardırıyorlar. Ve, gereken cevabı da alıyorlar.
Ülkemizin, 21 Yüzyılın daha başlarında yükselen Asya Çağı’nın, önder ülkelerinden biri
olma yolculuğunu durdurmaya çalışıyorlar.
Emperyalist emellerinin çaresizliğine karşın oyalama, yaralama, ve geciktirme
taktikleriyle zaman kazanma çabasındalar.
Milli birlik, bütünlük ve beraberliğimize karşı siyasal komplolar, strateji ve taktikler
peşindeler.
Bu gerçeklik içinde biz de, Mustafa Kemal’in, 1 Eylül 1922 günü verdiği, “Ordular, ilk
hedefiniz Akdeniz’dir. İleri!”
emri bağlamında emperyalizme karşı içinde bulunduğumuz 2 İstiklal Savaşımızda
diyoruz ki,
Mavi Vatan geleceğimiz; ilk hedefimiz, denizlerimiz!.30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun.
Başta, Devletimiz Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurtuluş ve Kuruluş Önderi Gazi
Mustafa Kemal ATATÜRK olmak üzere, tüm Vatan Şehitlerimizin ruhları şad
olsun!"