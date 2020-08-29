Vatan Partisi Kocaeli İl Başkanı Yalçın Arslan, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısı ile kutlama mesajı yayınladı.

Vatan Partisi Kocaeli İl Başkanı Yalçın Arslan mesajında şu afadelere yer verdi,

" Türk Milleti olarak bu yıl, Büyük Önder Mustafa Kemal ATATÜRK’ün emri ile 26

Ağustos 1922 tarihinde başlayan ve 30 Ağustos’ta sona eren Büyük Taarruz ile

kazandığımız dünyaya örnek zaferimizin 98 Yıldönümünü kutluyoruz.

Emperyalizme karşı kazandığımız İstiklal Savaşımızın rövanşını almak amacıyla dış

güçler, her fırsatta ülkemiz içindeki ihanet çeteleri ve yerli işbirlikçileri ile bugün yine

intikam ateşleri içindeler.

15 Temmuz 2016’da Devletimizin her kurumunun içine sızmış Gladyosu ile son silahlı

güçlerini de kaybeden dış mihraklar, çevremizde yarattıkları ateş çemberi ile

kaybettikleri mevzilerini kazanma hayallerinin senaryolarını hayata geçirmeye

çalışıyorlar.

Bunun en son örneği; Başta ABD, İsrail, GKRY ve Yunanistan’ın, Mavi Vatanımızdaki

uluslararası hak ve hukuk dışı korsan davranışlarını, Libya ile olan münhasır ekonomik

bölge anlaşmamıza ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ve Ülkemizin Ege ile

Akdeniz’deki kıta sahanlığı gerçeğinin getirdiği yasal kullanım haklarımıza rağmen silah

gösterme küstahlığına kadar vardırıyorlar. Ve, gereken cevabı da alıyorlar.

Ülkemizin, 21 Yüzyılın daha başlarında yükselen Asya Çağı’nın, önder ülkelerinden biri

olma yolculuğunu durdurmaya çalışıyorlar.

Emperyalist emellerinin çaresizliğine karşın oyalama, yaralama, ve geciktirme

taktikleriyle zaman kazanma çabasındalar.

Milli birlik, bütünlük ve beraberliğimize karşı siyasal komplolar, strateji ve taktikler

peşindeler.

Bu gerçeklik içinde biz de, Mustafa Kemal’in, 1 Eylül 1922 günü verdiği, “Ordular, ilk

hedefiniz Akdeniz’dir. İleri!”

emri bağlamında emperyalizme karşı içinde bulunduğumuz 2 İstiklal Savaşımızda

diyoruz ki,

Mavi Vatan geleceğimiz; ilk hedefimiz, denizlerimiz!. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun.

Başta, Devletimiz Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurtuluş ve Kuruluş Önderi Gazi

Mustafa Kemal ATATÜRK olmak üzere, tüm Vatan Şehitlerimizin ruhları şad

olsun!"