banner212
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Artık o ücret alınmayacak

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanan Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelik değişikliği yapıldı

Artık o ücret alınmayacak

24 Haziran 2017 Cumartesi 12:46

Gerçekleştirilen değişikliğe göre; LPG dönüşümü yapılan araçlarda bürokratik ve mükerrer işlemleri ortadan kaldırılmak, araç sahiplerine yansıyan ek maliyetleri azaltmak ve büyük ölçüde zaman tasarrufu sağlamak amacıyla düzenlemeye gidildi. Mevcut LPG'li araçlarda ve yeni LPG dönüşümü yapılacak araçlarda, araç muayenesi öncesinde gaz sızdırmazlık/montaj raporu almak için Makine Mühendisleri Odasına veya Türk Standardları Enstitüsüne gidilmesine ve ilave ücret ödenmesine gerek kalmayacak.

 

YETKİLİ FİRMALARLA YAPILACAK

Bu sayede, LPG'li araç sahipleri yıllık 20 milyon TL ilave ücret ödemeyecek ve yılda ortalama 500 bin saatlik bir zaman tasarrufu sağlanmış olacak. Yeni uygulama ile Yakıt Sistemi Montaj Belgesi dahil tüm işlemler LPG dönüşümü yapan yetkili firmalarca yapılacak ve LPG'li araçlar muayenesi yapılmak üzere doğrudan araç muayene istasyonlarına gidecek. LPG'li araçlara yönelik yapılan düzenleme 1 Ocak 2018 tarihinden sonra zorunlu olmak üzere, bugün itibariyle yürürlüğe girdi. Ayrıca, yeni üretilecek LPG tanklarında tankın ömrünün de yazılması zorunlu oldu. Bununla birlikte, LPG dönüşümü yapan firmaların düzenli olarak denetlenmesi sağlanacak.

 

ARAÇLARDA TADİLAT YAPAN KOBİ NİTELİĞİNDEKİ 5 BİN FİRMAYA MÜJDE

Araçlarda tadilat yapan KOBİ niteliğindeki firmalar için ise, münferit araç imalatı/tadilatı yapan iş yerleri için ilave maliyet ve bürokratik süreç oluşturmaması bakımından TSE'den alınan Hizmet Yeterlilik Belgesi şartı kaldırıldı. Bu sayede, birçok firmanın üretimini zorlaştıran uygulamaya bütünüyle son verildi. Türkiye'de üretim yapan traktör firmalarında ise Türkiye traktör sanayisinin gelişmesi ve geleceği düşünülerek ithal edilen traktörlerin satış ve tescil sürelerini düzenleyen yeni yönetmelik maddesi yürürlüğe girdi.

 

CAM FİLMİ DE KAPSAMDA

Cam filmi montajı yapan iş yerleri için de, ürettiği veya ithal ettiği cam filmleri için onay alan cam filmi imalatçıları/ithalatçıları ve bunlarla sözleşmesi bulunan firmalar doğrudan cam filmi montajı yapabilecek. Ayrıca, araç yetkili servisleri ve cam filmi imalatçıları/ithalatçılarından, onaylı cam filmi temin edebilen firmalar da cam filmi montajı yapabilecek. Buna ilişkin yönetmelik maddesi 26 Ekim 2017 tarihinde yürürlüğe girecek.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
Gebzenin Kardeş Şehri Issık Gölde Çin Planı Gebzenin Kardeş Şehri...
Türk Konseyi ile İpek Yolu gezisi Türk Konseyi ile...
Miraç Kandili ve 23 Nisan Bayramı Miraç Kandili ve...
23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı ve Sakarya Meydan Muharebeleri 23 Nisan Ulusal Egemenlik...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
81 ilde eş zamanlı uygulama 81 ilde eş zamanlı uygulama
İSU’da yeni genel müdür belli oldu İSU’da yeni genel müdür belli oldu
Fabrikada Fangın Fabrikada Fangın
Bayram namazı saat kaçta? Bayram namazı saat kaçta?
Feribot Seferlerin de Yoğunluk Feribot Seferlerin de Yoğunluk
Yollarda bayram tatili yoğunluğu Yollarda bayram tatili yoğunluğu
Yukarı Çık

banner149

81 ilde eş zamanlı uygulama
Emniyet Genel Müdürlüğü ile Jandarma Genel Komutanlığına bağlı birçok personelin katılımıyla 81...

Haberi Oku