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Asansör Sektörünün Pazar Payı Büyüyor

Asansör Sektörünün Pazar Payı Büyüyor Türk asansör firmaları dünyada gelişen yeni teknolojilere ayak uydurarak, dünya ticaretinde hatırı sayılır bir pazar payına ulaştı.

Asansör Sektörünün Pazar Payı Büyüyor

26 Aralık 2016 Pazartesi 10:20

Türkiye'de hız kesmeden faaliyet gösteren sektörlerden birisi olan inşaat; kendisiyle bağlantılı 200'den fazla sektörle birlikte ülke ekonomisine önemli katkı sağlıyor. İnşaat alanında yakalanan ivme asansör sektörünün bütün dallarında da gelişmeyi hızlandırdı. Özellikle "Kentsel Dönüşüm" projeleri, sektörün önemli ölçüde gelişmesine katkı sağladı. Türk asansör firmaları dünyada gelişen yeni teknolojilere ayak uydurarak, dünya ticaretinde hatırı sayılır bir pazar payına ulaştı
İnşaat alanının olmazsa olmazlarından olan asansör sanayi, 22 - 25 Mart 2017tarihlerinde düzenlenecek olan 3. Uluslararası Avrasya Asansör Fuarı'nda CNR EXPO Yeşilköy'de buluşuyor. CNR Holding kuruluşlarından İstanbul FuarcılıkASFED(Asansör Sanayicileri Federasyonu) ve TASİAD (Tüm Asansör Sanayici ve İşadamları Derneği) tarafından organize edilen fuar KOSGEB'in desteğiyle gerçekleştiriliyor.
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