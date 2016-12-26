Asansör Sektörünün Pazar Payı Büyüyor
Asansör Sektörünün Pazar Payı Büyüyor Türk asansör firmaları dünyada gelişen yeni teknolojilere ayak uydurarak, dünya ticaretinde hatırı sayılır bir pazar payına ulaştı.
İnşaat alanının olmazsa olmazlarından olan asansör sanayi, 22 - 25 Mart 2017tarihlerinde düzenlenecek olan 3. Uluslararası Avrasya Asansör Fuarı'nda CNR EXPO Yeşilköy'de buluşuyor. CNR Holding kuruluşlarından İstanbul Fuarcılık, ASFED(Asansör Sanayicileri Federasyonu) ve TASİAD (Tüm Asansör Sanayici ve İşadamları Derneği) tarafından organize edilen fuar KOSGEB'in desteğiyle gerçekleştiriliyor.