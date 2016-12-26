Asansör Sektörünün Pazar Payı Büyüyor Türk asansör firmaları dünyada gelişen yeni teknolojilere ayak uydurarak, dünya ticaretinde hatırı sayılır bir pazar payına ulaştı.

Türkiye'de hız kesmeden faaliyet gösteren sektörlerden birisi olan inşaat; kendisiyle bağlantılı 200'den fazla sektörle birlikte ülke ekonomisine önemli katkı sağlıyor. İnşaat alanında yakalanan ivme asansör sektörünün bütün dallarında da gelişmeyi hızlandırdı. Özellikle "Kentsel Dönüşüm" projeleri, sektörün önemli ölçüde gelişmesine katkı sağladı. Türk asansör firmaları dünyada gelişen yeni teknolojilere ayak uydurarak, dünya ticaretinde hatırı sayılır bir pazar payına ulaştı



İnşaat alanının olmazsa olmazlarından olan asansör sanayi,

tarihlerinde düzenlenecek olan

'nda

buluşuyor.

kuruluşlarından

,

(Asansör Sanayicileri Federasyonu) ve

(Tüm Asansör Sanayici ve İşadamları Derneği) tarafından organize edilen fuar

'in desteğiyle gerçekleştiriliyor.