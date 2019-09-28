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Asansör ve yürüyen merdivenlere periyodik bakım

Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli geneli üst geçitlerde bulunan toplam 30 yürüyen merdiven ve 50 asansörün aylık periyodik bakımlarını yapıyor.

Asansör ve yürüyen merdivenlere periyodik bakım

28 Eylül 2019 Cumartesi 10:04

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda bulunan üst geçitler, kent içi ulaşımda vatandaşların kullanımı için büyük önem arz ediyor. Bu üst geçitlerde hizmet veren yürüyen merdiven ve asansörler de vatandaşların ulaşım konforunu arttırıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı Enerji, Aydınlatma ve Mekanik İşler Şube Müdürlüğü ekipleri de vatandaşların güvenli ve konforlu bir şekilde yürüyen merdiven ve asansörleri kullanabilmesi amacıyla Kocaeli genelindeki bütün ilçelerde yürüyen merdiven ve asansörlerin periyodik bakımlarını yapıyor.

 

PERİYODİK BAKIMLARI YAPILIYOR

Kocaeli geneli üst geçitlerde toplam 30 yürüyen merdiven ve 50 asansör bulunuyor. Bu yürüyen merdiven ve asansörlerin periyodik bakım ve onarımları ilgili yönetmelikler doğrultusunda yapılıyor. Aylık periyodik bakımların yanı sıra yürüyen merdiven ve asansörlerde çıkabilecek arızalara da müdahale ve onarım hizmeti Enerji Aydınlatma ve Mekanik İşler Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülüyor. Böylece tüm yürüyen merdiven ve asansörlerin sunduğu hizmet kalitesi artırılmakla beraber vatandaşlar bu hizmetten sorunsuz olarak faydalanmış oluyor.

 

ÜST GEÇİTLERİN AYDINLATMALARI BAKIMDAN GEÇİYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı Enerji, Aydınlatma ve Mekanik İşler Şube Müdürlüğü, üst geçitlerdeki asansör ve yürüyen merdivenlerinin bakımı haricinde sorumluluğunda bulunan D-100 karayolu üzeri yaya üst geçitleri görsel aydınlatmaların arıza bakım ve onarım işleri, enerji aydınlatma ve mekanik işlerini de gerçekleştiriyor.

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