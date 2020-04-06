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Asansör yerine merdiven kullanın uyarısı

DARICA BELEDİYESİ’NDEN SOSYAL MESAFE FARKINDALIĞI İÇİN ÖRNEK ÇALIŞMA

Asansör yerine merdiven kullanın uyarısı

06 Nisan 2020 Pazartesi 20:54

Darıca Belediyesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe farkındalığı oluşturmak adına ilçede bulunan apartman ve sitelerin asansörlerine uyarı levhaları asarak asansör yerine merdiven kullanılmasını istedi.

Darıca Belediyesi, tüm dünyayı ve ülkemizi olumsuz etkileyen koronavirüs salgınına karşı örnek tedbirler uyguluyor. Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın talimatıyla virüsün ülkemizde görüldüğü ilk günden itibaren oldukça titiz bir çalışma yürüten Darıca Belediyesi, ilçe geneline temizlik ve dezenfekte çalışmalarını yoğunlaştırdı. İhtiyaç sahiplerine gıda kolisi desteğinde de bulunan Darıca Belediyesi, Pazar girişlerinde ücretsiz maske de dağıtırken uygulamalarıyla da dikkat çekiyor.

SAĞLIĞINIZ İÇİN ASANSÖR KULLANMAYIN

Darıca Belediyesi, farkındalık oluşturmak ve sosyal mesafenin önemini vurgulamak için ilçe genelinde bütün mahallelerde site ve apartmanlarda asansörlere uyarı etiketleri yapıştırdı ve vatandaşlardan asansör yerine merdiven kullanmalarını istedi. Asansörlere yapıştırılan uyarı levhasında, "Lütfen sağlığınız için merdivenleri kullanınız. Zorunlu durumlarda asansöre sadece tek kişi binmeniz salgın riskini azaltacaktır" ifadelerine yer verildi.

BIYIK: “SEVDİKLERİNİZ İÇİN EVDE KALIN”

Site yöneticileri ve vatandaşlar uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getirerek Darıca Belediyesi’ne teşekkür ettiler. Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da vatandaşlardan asansör yerine merdiven kullanmalarını isteyerek “Darıca Belediyesi olarak vatandaşlarımızın her türlü ihtiyacında yanındayız. Ekiplerimizle birlikte gece gündüz canla başla çalışıyoruz. Salgın riskini azaltmak için sosyal mesafe kuralına dikkat etmeliyiz. Asansörlere kalabalık binilmemesi adına ve sosyal mesafe konusunda farkındalık oluşturmak için asansörlere uyarı etiketleri yapıştırıyoruz. Darıcalı hemşerilerimize bir kez daha sesleniyoruz. Sevdikleriniz için evde kalın. Bizler seferberlik halinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz” diye konuştu.

 

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